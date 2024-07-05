Dışişleri Bakanlığından UEFA'nın skandal kararına tepki: Esefle karşılıyoruz

UEFA Disiplin Kurulu, EURO 2024 son 16 turunda oynanan Türkiye-Avusturya maçında yaptığı 'Bozkurt' işareti nedeniyle milli futbolcu Melih Demiral'a 2 müsabakadan men cezası verdi. Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "UEFA tarafından A Milli Futbol Takımı oyuncumuz Merih Demiral'a iki maç müsabakalardan men cezası verilmesini esefle karşılıyoruz" denildi.

UEFA Disiplin Kurulu, EURO 2024 son 16 turunda oynanan Türkiye-Avusturya maçında yaptığı 'Bozkurt' işareti nedeniyle milli futbolcu Melih Demiral'a 2 müsabakadan men cezası verdi.Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:'UEFA tarafından A Milli Futbol Takımı oyuncumuz Merih Demiral'a iki maç müsabakalardan men cezası verilmesini esefle karşılıyoruz.Uluslararası spor karşılaşmaları toplumları ve ülkeleri birbirine yakınlaştırmak için tertip edilmektedir.Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm vatandaşlarımızda derin bir hayal kırıklığı yaratan bu karar, bazı Avrupa ülkelerinde yabancılara karşı ön yargılı davranma eğiliminin giderek arttığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirmiştir.'