Özgür Özel için Başbağlar anma programına VIP seferler! Başbağlar’a özel uçak ve özel helikopterle gitti

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 sivil için anma töreni düzenlendi. Katılımcılar, tören öncesi köydeki şehitlik anıtını ziyaret edip katliamda hayatını kaybedenler için dua etti. Başbağlar köyü meydanındaki kültür evi önünde gerçekleştirilen anma törenine, Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile CHP lideri Özgür Özel katıldı.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Başbağlar'daki programa katılmak için Ankara'dan Erzincan'a tarifeli uçakla gittikten sonra karayoluyla Kemaliye İlçesi'ndeki Başbağlar köyüne geçti.CHP lideri Özgür Özel'in programa katılması için ise adeta bütün hava araçları partisi tarafından seferber edildi. Özgür Özel, Erzincan'a kiralanan özel uçak seferiyle geldi. Bununla da yetinmeyen Özel, özel kiralanan helikopterle de Başbağlar köyüne geçti.Özel, CHP'nin Başbağlar anmasına ilk kez genel başkan düzeyinde katılmasının hatırlatılması üzerine, 'Bugüne kadar Veli Ağbaba başkanlığında partimiz anmaya katılıyordu. Geçtiğimiz günlerde Madımak'a da CHP Genel Başkanı olarak ilk kez gitmiştim. Bugün aslında yurtdışı programımız vardı. Sayın Mustafa Sarıgül ve Sayın Veli Ağbaba'nın büyük gayretleriyle bir şekilde geldik' dedi.