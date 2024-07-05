iPhone kullanıcılarına kötü haber: ChatGPT'nin güvenlik açığı ortaya çıktı

Yeni tanıtılan GPT-4o yapay zeka modeli, macOS için özel bir uygulama ile piyasaya sürüldü. Ancak, bu ücretsiz uygulama hızla bir güvenlik açığıyla gündeme geldi.ChatGPT'nin macOS sürümündeki güvenlik açığı, 25 Haziran ile 28 Haziran tarihleri arasında aktifti. Bu dönemde, kullanıcıların sohbet robotuyla yaptığı konuşmaların üçüncü şahıslar tarafından erişilebilir olduğu belirtildi.Güvenlik açığının kaç ChatGPT kullanıcısını etkilediği henüz bilinmiyor. Kullanıcıları bilgilendirmeye yönelik bir rapor da henüz yayınlanmadı.Genellikle Apple, App Store'da yayınlanan uygulamaları denetleyerek güvenlik açıklarına karşı kullanıcıları korur. Ancak OpenAI, ChatGPT uygulamasını kendi internet sitesinden sunduğu için bu denetim gerçekleştirilemedi.TechRadar'ın haberine göre, Apple, OpenAI ile iş birliği yaparak ChatGPT'yi, eylül ayında çıkacak olan iOS 18 işletim sistemine entegre ediyor.Apple Intelligence yapay zeka özellik paketiyle birlikte gelecek olan bu sohbet robotu, Siri aracılığıyla ücretsiz olarak kullanılabilecek.iOS 18 sürümü şu anda beta aşamasında test ediliyor.iPhone kullanıcıları, Ayarlar uygulamasını açarak Yazılım Güncelleme bölümüne gidip 'Beta Güncellemeleri'ne dokunarak ve 'Developer Beta'yı seçerek iOS 18'i deneyebiliyor.