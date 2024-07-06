Almanya alarma geçti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti endişeyle bekleniyor

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinde yer alan analizde Alman güvenlik yetkilileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini dikkatle takip ediyor. Analizde ziyaretin Türk vatandaşlarını daha da duygusallaştıracağına yönelik ifadelere yer verildi.

A Milli Takımımız, bugün kritik mücadeleye çıkacak...Ay-yıldızlılar, EURO 2024 çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile karşı karşıya gelecek.Erdoğan mücadeleyi takip edecekÖncesinde siyasi gerileme sahne olan mücadeleyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, stadyumdan takip edecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kararı çeyrek final mücadelesinde yıldız futbolcumuz Merih Demiral'in 'bozkurt işareti'nin ardından gelen baskılar sonrası aldı.Alman güvenlik yetkilileri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini endişeyle takip ediyor.Federal Anayasayı Koruma Dairesi, Almanya'da ülkücü hareketin yaklaşık 12 bin 500 kişi tarafından temsil edildiğini varsayıyor.Koruma Dairesi, yakın zamandan yayınladığı 2023 raporunda ülkücü hareketi destekleyenlerin dış dünyaya çoğunlukla ılımlı olduğu ifadelerine yer verildi.