İstanbul dahil birçok ilde fark edildi! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

İstanbul ve Bursa başta olmak üzere birçok ilden görülen göktaşı, büyük heyecana neden oldu.O anlar kaydetmek isteyen vatandaşlar, cep telefonlarına sarıldı. Ortaya eşsiz görüntüler çıktı.Söz konusu görüntüler sosyal medyada da gündem oldu. X platformunda paylaşılan görüntülerde, akşam saatlerinde gökyüzünde görülen parlak ışık kütlesi aşağıya doğru inerek kayboldu.Parlak cismin İstanbul'un yanı sıra, Yalova, Bursa, Kırıkkale ve Ankara'da da görüldüğü öğrenildi.Öte yandan, konuyla ilgili Türkiye Uzay Ajansı'ndan da bir açıklama geldi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Bu gece ülkemizin çeşitli yerlerinde gökyüzünde görülen meteor heyecana neden oldu Meteorların atmosferden girişi sırasında oluşan renkler; meteorun kimyasal bileşimi, hızı ve Dünya atmosferinde bulunan gazlar gibi birkaç faktöre bağlı olarak farklılık göstermektedir.Meteorda bulunan farklı elementler, Dünya atmosferinde yanarken farklı renkler oluşturabilmektedir. Örneğin, sodyum parlak turuncu-sarı bir renk oluşturabilirken, magnezyum yeşil veya mavi tonlar, iyonize kalsiyum (Ca+) ise mor renk oluşturabilmektedir. Meteorda bulunan bu elementler, atmosferik giriş sırasında görülen renklerin oluşmasında önemli bir etkendir.Daha hızlı hareket eden meteorlar, daha parlak ve renkli görüntüler oluşturmaktadır. Atmosfer Koşulları: Atmosferdeki farklı gazlar, buharlaşan meteorid materyali ile etkileşime girerek belirli renkleri yayabilmektedir. Örneğin, oksijen ve azot atomları kırmızı renkler oluşturmaktadır.Daha büyük meteoridler, girişlerinde daha fazla enerji salarak daha yoğun renkler oluşturabilirler. Genel olarak, bu faktörler çeşitli renklerin ortaya çıkmasına neden olur, bu da her meteorik olayı benzersiz ve görsel olarak etkileyici bir doğa olayı haline getirmektedir.