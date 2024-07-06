Bakan Yerlikaya duyurdu! 2 ilde KUYU-7 operasyonu

Güvenlik güçleri, organize suç örgütlerine karşı operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.Bu çerçevede de Türk polisi, bir suç örgütüne daha operasyon düzenledi.Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.Operasyona ilişkin ayrıntılı bilgiler veren Bakanlık, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen “KUYU-7” operasyonlarında; Elebaşılığını Volkan Reçber'in (Yurt Dışı Firar) yaptığı Organize Suç Örgütü Üyesi 33 şüpheli yakalandıSuçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız.Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;- Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,- Kasten öldürme,- Kasten adam öldürmeye teşebbüs,- Kasten yaralama,- İş yerlerine silahlı saldırı,- 6136 sayılı kanuna muhalefet,- Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve- Mala zarar verme suçları olmak üzere 25 ayrı suç eyleminigerçekleştirdikleri tespit edildi.Operasyonlar sonucu:- 34 adet ruhsatsız tabanca,- 1 adet AK-47 Kalaşnikof uzun namlulu tüfek,- 1 adet balistik yelek ve- 1 adet Uzi olarak tabir edilen otomatik silah ele geçirildi.Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle