Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Sakarya, Isparta, Burdur, Osmaniye çevreleri, İstanbul'un kuzey kıyıları, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.Ege ve Batı Akdeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kuzey ve kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Yağışların, Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.Rüzgarın, Marmara'nın güneyi, Kuzey ve kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile İstanbul'un kuzey kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE 20°C, 32°CParçalı bulutluİSTANBUL 21°C, 30°CÖğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ 20°C, 30°CParçalı bulutluKOCAELİ 20°C, 30°CÖğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR 14°C, 29°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 21°C, 37°CParçalı ve az bulutluİZMİR 23°C, 35°CAz bulutluMUĞLA 19°C, 35°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu, Isparta, Burdur, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ADANA 25°C, 35°CParçalı ve az bulutluANTALYA 27°C, 39°CParçalı ve az bulutluHATAY 24°C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA 16°C, 30°CParçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.ANKARA 17°C, 29°CÖğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 16°C, 30°CParçalı bulutluKONYA 17°C, 29°CÖğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİVAS 16°C, 25°CYerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 14°C, 26°CÖğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 17°C, 29°CÖğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP 22°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 19°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.AMASYA 20°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN 20°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 22°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.TRABZON 24°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ile Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 12°C, 28°CÖğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 12°C, 28°CÖğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 18°C, 35°CParçalı bulutluVAN 13°C, 30°CÖğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.DİYARBAKIR 18°C, 41°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 21°C, 35°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 25°C, 39°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 24°C, 39°CAz bulutlu ve açık