Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Restoranlarda fahiş fiyata...

Yüksek enflasyon ile birlikte artan fahiş fiyat tartışmaları gündemden düşmüyor.Ticaret Bakanlığı, son dönemde artan fiyatlar ve haksız kazançla mücadele kapsamında yiyecek ve içecek hizmeti veren firmalara yönelik denetimlerini sıklaştırdı.Ticaret İl Müdürlükleri tarafından 114 bin 567 firmaya gerçekleştirilen denetimlerde, etiket ve fiyat denetimleri yapıldı.Bakanlık, yiyecek ve içecek hizmeti veren 114 bin 567 firmaya 47 milyon 43 bin 348 Türk lirası tutarında idari para cezası uyguladı.Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada söz konusu düzenleme kapsamında gerçekleştirilen yaygın denetim süreci sonucunda; hizmet veren firmalar tarafından uygulamanın benimsendiği ve gerekli özenin gösterilerek uyum sağlandığı gözlemlenirken, tüketiciler açısından şeffaflığın sağlanması nedeniyle satıcıya karşı duyulan güven artmış, hem hizmet veren firmalar hem tüketicilerimiz nezdinde etkin sonuçlar alındığı belirtildi.Ticaret Bakanlığı tarafından denetim faaliyetlerine aralıksız devam edileceği ve tespit edilen her bir aykırılık başına uygulanan cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmamaları açısından firmaların belirtilen hususlara dikkat etmeleri önem arz etmesi gerektiği vurgulandı.