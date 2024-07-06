Sığınmacılarla ilgili yeni dönem! Önce uyarı sonra sınır dışı: İkamet adresleri tek tek kontrol ediliyor

AK Parti Strateji Kurulu'nun bu hafta yapılan toplantısında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sığınmacılar ve kaçak göçle ilgili sunum yaptı. Yerlikaya'nın paylaştığı bilgiler şöyle:Kayıt dışı göçle mücadele ve sığınmacılar konusunda önümüzdeki dönem yeni açılımlar olacak.Yeni bir uygulama başlattık. Türkiye'de kayıt altında bulunan sığınmacıların bildirdikleri adreslere gidiliyor. Adreste bulunamayıp başka şehirlere gidenlerin yardımları kesilecek. Bunlardan adreslerine dönmeleri isteniyor. Bu uyarıya karşın yerlerine dönmeyenlere sınır dışı edilecekleri bildiriliyor.Şimdi önümüzdeki sürece ilişkin yeni planlamalar olacak. Çünkü iş dünyasından da bazı talepler söz konusu. Türkiye'de bulunan sığınmacıların kayıtlı olarak çalıştırılmasını istiyorlar. Bununla ilgili bazı çalışmalar olacak.2023'te ilk olarak İstanbul'da Mobil Göç Noktası uygulaması başlatmıştık. Şu anda, 200'e yakın mobil göç noktası var. Bugüne kadar bu yolla 700 binden fazla kimlik sorgulaması yapıldı. Bunlardan düzensiz göçmen olan 100 bine yakını geri gönderme merkezlerine gönderildi.Kayıt dışı sığınmacılar olduğu yönündeki iddialar doğru değil. Bunların kayıtları var.Türkiye'de 3 milyon 100 bin civarında geçici koruma altında Suriyeli bulunuyor. İkamet izniyle kalanlar bir milyon 100 bin civarında. 235 bin uluslararası koruma kapsamında yabancı var. Bunlarla birlikte düzenli göç dediğimiz kayıtlı 4.5 milyona yakın yabancı var.2016'dan bu yana 700 bin civarındaki Suriyeli sığınmacı ülkesine döndü.Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine 7 bin 600 civarında operasyon yapıldı. Göçmen kaçakçılarına nefes aldırmıyoruz.