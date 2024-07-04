Özgür Özel'den skandal kıyaslama: PKK'lı Deniz Naki ile Merih Demiral'ı bir tuttu! 'Bozkurt' sevinci açıklamasına tepki yağdı

A Milli Futbol Takımımız, Avusturya'yı 2-1'lik skor ile geçerek Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi. Maçta Milli Takımımız galibiyeti getiren golleri Merih Demiral kaydetti. Demiral ikinci golden sonra Bozkurt işareti yaparak sevindi.UEFA, Merih'e soruşturma başlatırken, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de Merih Demiral'ı hedef aldı.Türk Milleti, Demiral'a sahip çıkarken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da programlarını iptal ederek Türkiye-Hollanda maçını takip etmek için Almanya'ya gitme kararı aldı.Herkes muhalefetin nasıl bir tutum sergileyeceğini merak ederken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'de tepki çeken bir değerlendirme geldi.Merih Demiral'ın, Bozkurt işareti ile gerçekleştirdiği gol sevinci UEFA'yı harekete geçirdi. Türklerin simgesi olan kurt işaretini siyasi olarak yorumlayan UEFA, Milli Futbolcumuza soruşturma açtı.Turnuvanın düzenlendiği Almanya'nın İçişleri Bakanı olan Nancy Faeser, Merih Demiral'ın gol sevinci sırasında yaptığı Bozkurt işaretini aşırı sağ ve ırkçı olarak tanımladı.Feaser, Almanya'daki stadyumlarda bu tarz Türk aşırı sağ hareketlerinin yapılamayacağını belirtti. Feaser'in Merih'i hedef alan sözleri sonrası Dışişleri Bakanlığı'mız duruma çok sert tepki gösterdi ve Alman Büyükelçiyi Bakanlığa çağırarak uyardı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaşananlar sonrası tüm programlarını iptal etti. Erdoğan, A Milli Futbol Takımımıza destek vermek için Almanya'ya gidiyor. Erdoğan'ın bu tutumu vatandaşlar tarafından tam destek aldı.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, A Milli Futbol Takımımızın başarılı oyuncusu Merih Demiral'a yönelik başlatılan haksız soruşturmaya neredeyse sahip çıktı.Özel, Bozkurt işaretini özgürlükçü olarak karşıladıklarını ifade ederken, PKK sempatizanı Deniz Naki ile Merih Demiral'ı bir tuttu.Biz bu işaret konusunda özgürlükçüyüz. Ancak bundan birkaç yıl önce bir sporcumuz zafer işareti yapınca, bugün bu işaretin özgürlüğünü savunanlar tarafından linç edilmişti.Onları da kendi tutarlılıklarını sorgulamaya davet ediyorumEski Amedsporlu Deniz Naki, terör örgütü PKK'ya yakınlığı ile biliniyor. Deniz Naki, Almanya'da gerçekleştirilen operasyonda çıkar amaçlı suç örgütü kurarak yönettiği tespit edilmiş ve oyuncu gözaltına alınmıştı.Aachen Savcılığı Sözcüsü Jan Balthasa, iki kişinin suç örgütü kurmaktan gözaltına alındığını doğrulayarak, söz konusu kişilerin terör örgütü PKK'ya sempatilerinin bulunduğu yönünde bulgular olduğunu vurgulamıştı.Yine, Kuzey Ren Vestfalya eyalet polisinin ise Naki'nin kurduğu örgütün PKK'ya finansman sağladığından şüphelendiği de bildirilmişti.Deniz Naki, zafer işareti yaptığında, PKK'ya selam çakmaktan da geri durmamıştı. PKK sempatizanı Naki ile Milli Formayı terleten Merih Demiral'ın yaptığı hareketlerin kıyaslanması vatandaşları çileden çıkardı. Özel'e açıklaması sonrası tepki yağdı.Türklerde ırkçılık yoktur. Milliyetçilik vardır. Almanlar, Hitler döneminde Yahudilere, Romanlara ve Rutenlere soykırım yaptılar. Bu yüzden Almanlar herkesi kendileri gibi zannediyorlar. Maçta bölücülüğe yönelik bir iş yapılsaydı, en başta Almanlar alkışlarlardı. Demokratik hareket derlerdi.Yapılan Nazi selamı değil, Bozkurt işareti. Bozkurt Türk tarihinin bir simgesidir. Türklüğü simgeler. O yüzden rahatsız olmaları normal. Türk'ün her zaferi Almanları rahatsız eder.Bozkurt, Türklerin destan kahramanıdır. Oğuz Kağan Destanı'nda yol gösteren kahraman bir 'Bozkurt'tur. Göktürk Devleti, bayraklarında da Bozkurt sembolü yer alır ve bu yol gösterici kabul edilir. Bozkurt, Türk Milletini tanımlamak için kullanılır.