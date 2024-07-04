Dünyanın en zehirlisi oraya çıktı: Görürseniz hemen kaçın

Doğada yer alan ve zehriyle ölümcül etkiye sahip canlılara her gün bir yenisi daha ekleniyor. Bunun son örneği Sidney'deki Avustralya Sürüngen Parkı’nda ortaya çıktı. Yetkililer dünyanın en zehirli örümceklerinden biri olan huni yuvalı örümceğin en büyük erkek örneği olan "Herkül"ü bulduğunu duyurdu. Central Coast bölgesinde tespit edilen bu örümcek, 7.9 santimetre uzunluğuyla ülkede şimdiye kadar kaydedilmiş en büyük erkek huni yuvalı örümcek oldu.

Dünyanın en zehirli örümceği hangisi? Uzmanlar, 7.9 santimetre uzunluğundaki 'Herkül'ün, parkta daha önce bulunan en büyük erkek örümcek olan 'Colossus'u geride bıraktığını belirtti.'Herkül', panzehir programına katkı sağlaması beklenen nadir bir örnek olarak değerlendiriliyor.Sidney'de bulunan Avustralya Sürüngen Parkı, dünyanın en zehirli eklembacaklılarından biri olarak kabul edilen huni yuvalı örümceğin nadir bir örneği olan 'Herkül' adlı en büyük erkek örümceği bulduğunu duyurdu.Central Coast bölgesinde tespit edilen bu örümcek, 7.9 santimetre uzunluğuyla ülkede şimdiye kadar kaydedilmiş en büyük erkek huni yuvalı örümcek oldu.Uzmanlar, 'Herkül'ün 'Colossus' adlı bir önceki rekor sahibini geride bıraktığını ve parkın panzehir programına önemli bir katkıda bulunabileceğini belirtti.Bu program kapsamında örümcekler, zehirlerinin panzehir üretimi için kullanılması amacıyla sağıma tabi tutuluyor.Bu keşif, bölgedeki zehirli örümcek popülasyonunu daha iyi anlamak ve bilimsel araştırmalara daha fazla veri sağlamak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.'Herkül', dişlerinin insan tırnağını delebilecek kadar güçlü olduğu belirtilen bir örnek olarak öne çıkıyor.Avustralya Sürüngen Parkı, 'Herkül'ün bulunmasıyla birlikte örümceklerin biyolojisi ve zehirlerinin insan sağlığına etkileri konusundaki araştırmalarını daha da derinleştirmeyi planladığını ifade etti.