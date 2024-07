Çiftçiler tehlike altında: Artık insanlara bulaşıyor

2020 yılından bu yana yeniden ortaya çıkan kuş gribinde (H5N1) vaka sayısı her geçen gün artıyor. Vaka sayılarının neredeyse yüzde 80'ini çiftçi çıktı. Uzmanlar çiftçileri kuş gribi virüsü hakkında uyardı.

Amerika kıtasında kuş gribi alarmı her geçen gün artıyor. Sığırlara ve deniz memelilerinde de tespit edilen kuş gribi mutasyon geçirdi. ABD'li yetkililer özellikle çiftçilerin kuş gribi virüsü yüzünden tehlike altında olduğunun altını çizdi.2010 yılında nadiren görülen kuş gribi virüsü günümüzde çok hızlı yayılıyor. Forbes'te yer alan habere göre; çiftçilerde daha fazla görülen kuş gribinin mutasyonu yeni bir pandemiye neden olabilir.Amerika ve Hindistan'da her hafta bir vaka çıkması uzmanları tedirginleştirdi. Çünkü öncesinde de ölümcül tehlikesi yüksek olan kuş gribinin mutasyonla insanlara geçmesi salgını tetikleyebileceği bildirildi.2020 yılından bu yana hayvandan insana geçen kuş gribi erken önlem alınmadığında daha fazla vaka sayısına neden olabilir. Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri insana geçmesinin korkunç sonuçlarından biri ölümcül olduğunun altını çizmesi oldu.Koronavirüs gibi belirli kişilerde değil her yaş ve cinsiyet grubu için tehlikeli olan kuş gribinde ise henüz insan için geliştirilen bir ilaç mevcut değil.Yaz aylarında bir çiftçide görülen kuş gribi, belirtileri sonrası kişide pembe göz sendromu kalıcı kaldı. Virüsü atlatan kişilerde kalan bu kalıcı durumların önüne geçmek için ise Finlandiya harekete geçti.Dünya Sağlık Örgütünün ürettiği geçici aşıdan satın alan Finlandiya, çiftçilerinden başlayarak aşılama sistemini hızlandırdı.İlk belirtiler vücut ağrısı, burun akıntısı ile başlıyor. Akabinde şiddetli baş ağrısı ve nefes darlığı ile devam ediyor. Semptomlar uzun süre farklı hastalık belirtileri gibi görünüyor.Şiddetini ise 4 gün sonra gösteriyor. Bulaşan insanlarda pembe göz, mor lekeler gibi belirtilere de rastlandı. Virüs, yaşam alanı gereği insan vücudunda ısıyı artırırken insanlarda bu belirtileri daha şiddetli gözlemlendi.