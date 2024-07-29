Zehir tacirlerine peş peşe operasyon!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 28 Temmuz'da bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla, Lice İlçesi kırsal Dallıca Mahallesi'nde operasyon düzenlendi.Yalova'da çevre illerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri 'torbacı' olarak tabir edilen satıcılara sattıkları tespit edilen 4 şüpheli, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı. O.S., G.K., Ş.S. ve Y.Y. isimli şüpheliler, minibüsleriyle seyir halindeyken ekipler tarafından durduruldu.Zehir tacirlerine peş peşe operasyon2'si kadın 4 şüpheli gözaltına alınırken, araçta narkotik köpeği 'Gölge' eşliğinde yapılan aramalarda, araç ses sistemleri içerisine özel olarak gizlenmiş vaziyette 2 bin 688 adet sentetik ecza grubu hap ile 1,93 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.