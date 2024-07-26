Hakan Fidan, Laos Dışişleri Bakanı Kommasith ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Laos Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında düzenlenen Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Altıncı Üçlü Toplantısı'na Katılmak üzere geldiği Laos'un başkenti Viyentiyan'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, temasları çerçevesinde Laos Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith ile görüştü.Bakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Malezya Dışişleri Bakanı Mohamad Hasan, ASEAN Genel Sekreteri Kao Kim Hourn ile görüştü.