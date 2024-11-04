Bu köyde su kuyusu bile açılmıyor! Her yerden petrol fışkırıyor...

Irak'ın Duhok kentinde yer alan Akre ilçesi Bicîl kasabasına bağlı 27 haneli bir köy olan Dazin'de, köylüler yıllardır susuzlukla mücadele ediyor.Köylerinde su kuyusu açamayan vatandaşlar içme suyuna ulaşabilmek için her gün zorlu yollardan geçiyor ve kaynağa ulaşabilmek için 3 kilometre kadar yol yürüyor.Aynı zamanda hayvancılıkla uğraşan köylüler için susuzluk adeta bir çile haline gelmiş durumda. 3 kilometre uzaklıkta yer alan kaynaktan taşınan su ile büyük ve küçükbaş hayvanları besleyen köylüler köyden su yerine çıkan petrolden şikayet ediyorlar.Yer altı suları bakımından yetersiz olan köyde tamamıyla kuruyan su kuyuları dışında yenilerini açamadıklarını dile getiren köylüler bölgenin petrol bakımından zengin olmasından dolayı su kuyusu olarak açılan noktalardan petrol çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu aktarıyorlar.Yaz aylarında oldukça zor durumda kalan köy sakinleri yeraltı su kaynaklarının yetersizliği nedeniyle köylerine su sağlanmasını istiyorlar.Bicîl Kaymakamı Brwa Faruk da, bölgenin petrol açısından zengin olduğuna dikkat çekerek su için açılacak kuyularda petrol çıkabileceğini belirterek, 'Şehircilik Bakanlığı'ndan ve Akre Su Hizmetleri Müdürlüğü'nden köye su sağlamasını istedik. Ancak yeraltı suyu olmadığından kuyu açamıyoruz” ifadelerini kullandı.