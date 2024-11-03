Mansur Yavaş’ın 69 milyon TL’lik konserine Osman Gökçek’ten tepki: Ankaralılar bu büyük vurgunu görecektir!

TUSAŞ saldırısından günler sonra şehitlerimizi hiçe sayarak düzenlenen konserler gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Yavaş yönetiminin tepkilere rağmen düzenlenen Ebru Gündeş konserine 69 Milyon TL harcadığının ortaya çıkmasının ardından tepkiler çığ gibi büyümüş, hatta CHP lideri Özgür Özel tarafından bile eleştiri konusu olmuştu.Eleştirilere ilişkin Yavaş tarafından bir açıklama yayınlandı. Yayınlanan basın açıklamasında yer alan 'Son günlerde bazı basın yayın organlarında Ebru Gündem konserine 69 milyon TL ödendiği yönünde yer alan iddialar bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak iç denetim birimimiz inceleme başlatmıştır.' İfadeleri Yavaş'ın belediyenin harcadığı paradan haberi yok mu yorumlarına neden oldu.Mansur Yavaş açıklamasında 'Son günlerde bazı basın yayın organlarında Ebru Gündem konserine 69 Milyon TL ödendiği yönünde yer alan iddialar bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak iç denetim birimimiz inceleme başlatmıştır. Konserin ödemesi gerçekleştirilmemiştir ve inceleme tamamlanıncaya kadar da gerçekleştirilmeyecektir. İncelemenin ardından gerekli açıklama yapılacaktır. Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile talep edilen rakamın tek bir konseri değil 28-29 Ekim tarihlerinde yapılan Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl etkinlik giderleri ile teknik kurulum ve konser ücretlerini kapsadığını belirtmek isteriz. Ankaralıların parasını boşa harcamayacağımızı, kaynakların yine Ankaralılar için en iyi şekilde kullanılacağını belirtmek isteriz' ifadelerini kullandı.'69 MİLYONU PEŞKEŞ ÇEKTİ SANKİ HABERİ YOKMUŞ GİBİ İŞİ BİRİLERİNİN ÜSTÜNE YIKMAYA ÇALIŞIYOR'Yayınlanan basın açıklamasının ardından, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu, Gökçek açıklamayı 'tiyatro' olarak nitelendirdi.Osman Gökçek ayrıca;''Bugün maalesef Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mahsur Yavaş'ın oynadığı komedi tiyatrosunu izliyoruz. 69 milyon TL konser ücreti olarak paraları peşkeş çeken Mahsur Yavaş büyük bir pişkinlikle çıkmış, sanki bu konulardan haberi yokmuşçasına birilerinin üstüne bu işi yıkmaya çalışıyor. Sen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bu konseri bilmiyor muydun? Biliyordun. Bu konsere bu sanatçıların geleceğini bilmiyor muydun? Biliyordun. Peki şimdi neye dayanarak bunlara ödenen ücreti bilmiyormuş gibi davranıyorsun? Burada apaçık vatandaşa aldatmaya yönelik bir hareket yaptığı da ortadadır. Maalesef Mahsur Yavaş döneminde Ankara'nın parasının çarçur edildiğini lüzumsuz şekilde birtakım kişilere peşkeş çekildiğini izlemekteyiz ve görmekteyiz.Mansur Yavaş açıklamasında 'Son günlerde bazı basın yayın organlarında Ebru Gündem konserine 69 Milyon TL ödendiği yönünde yer alan iddialar bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak iç denetim birimimiz inceleme başlatmıştır. Konserin ödemesi gerçekleştirilmemiştir ve inceleme tamamlanıncaya kadar da gerçekleştirilmeyecektir. İncelemenin ardından gerekli açıklama yapılacaktır. Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile talep edilen rakamın tek bir konseri değil 28-29 Ekim tarihlerinde yapılan Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl etkinlik giderleri ile teknik kurulum ve konser ücretlerini kapsadığını belirtmek isteriz. Ankaralıların parasını boşa harcamayacağımızı, kaynakların yine Ankaralılar için en iyi şekilde kullanılacağını belirtmek isteriz' ifadelerini kullandı.'BUGÜN 69 MİLYONU KİMİN CEPLERİNE İNDİRDİĞİNİ DE AÇIKLAMASI GEREKİR'Ankara'nın kaybolan 35 milyar TL'sinin özellikle mal satışlarından dolayı elde edilen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi dışında olan bu 35 milyar TL'nin kimlere nasıl peşkeş çekildiğini aslında en büyük göstergelerinden bir tanesi de bugünkü yaşadığımız bu konser hadisesidir. Vatandaşın bir kuruş parasını dahi koruyacağını söyleyen bu zihniyetin bugün 69 milyonu kimin ceplerine indirdiğini de açıklaması gerekir.'ANKARALILAR BU BÜYÜK VURGUNU GÖRECEKTİR'Tüm muhtarlarımızın evet Ankara'daki tüm muhtarlarımızın birçok ihtiyacı var. Kanalizasyon yol veya buna benzer ihtiyaçlarına hiçbir şekilde karşılık vermeyen Mansur Yavaş bu paraları konser paralarıyla maalesef birtakım kişilere peşkeş çekmektedir. İnşallah Ankaralılar bu vurgunu bu büyük vurgunu görecektir. Mahsur Yavaş ve bunun gibi hareket edenlere de gerekli dersi inşallah sandıkta verecektir' şeklide konuştu.