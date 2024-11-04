Kamala veTrump arasındaki rekabet kızıştı!

ABD seçimleri günü ve tarihi 2024 Kasım ayının gelmesiyle merak ediliyor.Seçimlere az bir zaman kala anketlerdeki son durum da merak konusu oldu. Diğer taraftan ABD başkanlık seçimi günü yaklaşırken bugüne kadar 75 milyonu aşkın vatandaşın erken oy kullandığı bildirildi.Florida Üniversitesi Seçim Laboratuvarı, bugüne kadar kullanılan erken oy sayısını açıkladı. Bunlardan 40 milyondan fazlasının şahsen oy verdiği belirtilen açıklamada, yaklaşık 34 milyon ABD'linin ise posta yoluyla erken oy kullandığı kaydedildi.ABD başkanlık seçimleri 5 Kasım 2024'te yapılacak. Trump ile Harris'i karşı karşıya getirecek seçimlerin galibi, ABD'nin 47. başkanı olacak.Diğer taraftan birçok eyalette erken oy kullanma işlemleri seçim gününe kadar sürerken, posta yoluyla ya da sandığa giderek kullanılan erken oylar, 5 Kasım'da kullanılan oylarla birlikte o gün sandıkların kapanmasından sonra sayılacak.ABD'de yapılan güncel anketlere göre Cumhuriyetçi aday Donald Trump, başkanlık yarışında belirleyici olan 7 kritik eyaletin tamamında Demokrat rakibi Kamala Harris'in az farkla önünde yer alıyor.Ülkede 5 Kasım'da düzenlenecek 60. başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken Harris ile Trump arasında yakın seyreden rekabet giderek kızışıyor.ABD'de başkanlık seçim sürecinde yapılan anketleri yayımlayan "Real Clear Politics (RCP)" adlı haber platformunda 24 Ekim itibarıyla paylaşılan ülke geneli anketlerin ortalamasına göre Harris, yüzde 48,8 desteğe ulaşıyor. Buna göre Harris, aynı anketlerde yüzde 48,5 destek toplayan Trump'ın önünde gözüküyor. Böylece, 16 Ekim'den bu yana rakiplerin arasındaki fark 1,7 puandan 0,3'e düştü.Diğer yandan ülke genelindeki durumu yansıtan ve aralarında Reuters, CBS News, Pew, Harvard ve NBC News gibi öne çıkan anketlerin de yer aldığı 11 güncel anketin ortalamasına göre Harris, yüzde 48,8, Trump ise yüzde 48,5 oy oranına sahip görünüyor.Bu anketlerden Reuters'ın çalışmasında Harris'e destek yüzde 46, Trump'a destek ise yüzde 43 olarak ortaya çıkarken Harvard'ın anketinde Harris yüzde 51, Trump ise yüzde 49 oy oranına ulaşmış gözüküyor.