Emekliler dikkat! Fark ödemeleri hesaplara geçti

SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz döneminde 6 aylık enflasyona göre yüzde 24,73 zam aldı. Memur emeklisi ise yüzde 8,46'lık enflasyon farkına ek yüzde 10 toplu sözleşme zammı aldı. Rakamlar beraber değerlendirildiğinde memur ve memur emeklisi yüzde 19,31 zam almış oldu.Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) duyurusuna göre, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı temmuz dönemi zam farkları bugün hesaplara yatacak.Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan duyuru sonrasında, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı temmuz dönemi zam farklarının yatacağı tarih belli oldu.Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı temmuz dönemi zam farklarının ödemesi 26 Temmuz 2024 tarihinde yapılacaktır.' ifadesine yer verildi.Buna göre; Emekli zamlı maaş farkları 26 Temmuz 2024 Cuma günü (bugün) ödenecek.En düşük emekli maaşının 10 bin TL'den 12 bin 500 liraya yükseltilmesi için karar alındı. TBMM Genel Kurulu'nda, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor. Şimdi gözler emekli maaşı ek zam farkı ödeme tarihinde.asa teklifinin Genel Kurul'da görüşülmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanması gerekecek. 3 milyon 703 bin emeklinin zam farklarını da ağustos ayının başında alması bekleniyor. Konuya ilişkin AK Parti'den son açıklama geldi.AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, NTV Canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Peki, SSK, Bağ-Kur maaş zam farkı ne zaman yatacak?Elitaş'ın en düşük emekli maaşıyla ilgili açıklaması şöyle:'Farkın ne zaman yatması önemli değil. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olduğu için yatacak. Ay başında emekli maaşlarını alıyorsa 1 Ağustos'ta 12 bin 500 yerine 17 bin 500 alacaklar. Temmuz ayında farkları almayalı çok yüksek diye düşünüyorum.'