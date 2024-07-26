Bursa'da yangın paniği: 3 katlı bina küle döndü!

Bursa'da 3 katlı binanın en üst katında çıkan alevler tüm binaya yayıldı. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken; 3 katın tümü küle döndü.

Merkez, Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi'nde bulunan binanın en üst katında yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı sardı. Yangını fark eden çevredekiler durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi.İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürülürken, 3 katlı bina kullanılamaz hale geldi. Polis, yangının çıkış nedenini araştırıyor.