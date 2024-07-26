Başıboş köpekler dehşeti yaşattı: Acı içerisinde yere yığıldı! Yardıma çevredekiler koştu

Antalya'nın Manavgat ilçesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde meydana olayda, akşam saatlerinde evine gitmekte olan İlknur Sarıkaya isimli genç kadın sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.Evinin kapısına geldiği sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve kaçmaya çalışan genç kadını köpeklerden birisi baldırından ısırdı.Acı içerisinde olduğu yere yığılan genç kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Genç kadın 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Olay anı saniye saniyesine güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde genç kadının ısırılma anı, acı içerisinde yere yığılması, sağlık ekibi ve ambulansa bindirilmesi yer aldı.Diğer yandan olayın meydana geldiği yerde bulunan bir iş yerinde beslendiği belirtilen sokak köpeklerinin daha öncede başta çocuk ve yaşlılar olmak üzere herkese saldırdığı, tüm uyarılara rağmen köpekleri besleyen iş yeri sahibinin saldırıya uğrayan kişileri suçladığı iddia edildi.5 SOKAK KÖPEĞİ 53 YAŞINDAKİ KADINA DEHŞETİ YAŞATTI: BİR ÇARE BULUNSUNKonya'da yaşayan 53 yaşındaki Birgül Serin, evine doğru giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Kalça kısmından ısırılan Serin, kendi imkanları ile köpeklerden kurtulan Serin hastaneye kaldırıldı. Canının çok yandığını belirten Serin, 'Çocuklar parka gidemiyorlar. Hepimiz korkuyoruz. İşe giderken gelirken endişe içindeyiz. Benim canım çok yanıyor, başka insanların canı yanmasın. Buna bir çare bulunsun' dedi.Türkiye'de son günlerin en önemli gündem maddesini sokak hayvanları yasası oluştururken, yurdun çeşitli yerlerinden sokak köpeği saldırıları da gelmeye devam ediyor. Saldırının yeri adresi bu kez Konya oldu.Gündeliğe giderek geçimini sağlayan Birgül Serin, yağmurlu bir havada işten eve dönerken, merkez Meram ilçesinde bulunan millet bahçesinin yanından yürürken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. 5 köpek Serin'i yere düşürüp, ısırmaya başladı. Kendi imkanları ile köpeklerin saldırısından kurtulan Serin, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Tedavisinin ardından taburcu edilen Birgül Serin, korku dolu anları unutamadığını söyledi. Serin, 'Akşam saatlerinde yağmur yağarken millet bahçesinin yanından geçerken 5 köpeğin saldırısına uğradım. Kalça kısmımdan ısırıldım. Beni yere yatırdılar. Kendi imkanlarımla kurtuldum. İki gündür oturup kalkmakta zorlanıyorum. İğne oluyorum. Temizliğe de gidemeyeceğim. Devletimizden sokak köpeklerinin toplatılmasını ve buna bir çare bulunmasını istiyorum. O kadar çoluk çocuk var. Çocuklar parka gidemiyorlar. Hepimiz korkuyoruz. İşe giderken gelirken korku içindeyiz. Benim canım çok yanıyor başka insanların canı yanmasın' dedi.