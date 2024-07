Okul bahçesindeki çimi bile biçmekten acizler

Tarihi Kemeraltı Çarşısı ve Çiğli'de açtığı kent lokantalarında 4 çeşit yemeği 50 liradan sattığı için lokantacı esnafının tepkisini çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bu sefer de okul kantinlerine el atacaklarını açıklaması bardağı taşıran son damla oldu. İzmir Kantinciler Odası Başkanı Özgür Yavuz Tugay'ın açıklamalarına sert tepki gösterdi. Mevzuat gereği belediyenin kantin ihalelerine girip işletmesinin mümkün olmadığını belirten Yavuz, 'Dar gelirli ailelerin çocuklarına destek olmayı geçtim İzmir'de yerel yönetimler okul bahçelerinde uzayan çimleri, tehlike yaratan ağaç dallarını dahi budamaktan acizler. 5- 6 kere yazı yazıyorsunuz tenezzül edip de gelip budama yapmıyorlar bile. Sonra da kalkıp 'Biz okul kantinlerini alacağız. İhtiyaç sahibi çocuklara beslenme konusunda destek olacağız.' diyorlar. Sayın başkanın açıklamaları tamamen şov amaçlı' diye konuştu.Büyükşehir Belediyesinin okullardaki kantinleri işletmesinin yasal olarak da mümkün olmadığını belirten İzmir Kantinciler Odası Başkanı Özgür Yavuz: 'Böyle bir şey yasal olarak da mümkün değil. Sayın başkan mevzuatı, yürürlükteki yönetmelikleri bilmediği için böyle bir açıklama yapmış. Şirket olarak kantin ihalelerine giremezsiniz. Şahıs olması lazım. Her şeyden önce ihaleye girebilmeniz için elinizde kantincilik dalında ustalık belgeniz olması lazım. Bunlar yoksa mümkün değil ihalelere giremezsiniz' diye konuştu.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın şov yaptığını iddia eden Özgür Yavuz: 'Kimse çocukları siyasete malzeme yapmaya kalkmasın. Eğer gerçekten samimiyseler bizim geçen sene Bayraklı'da yaptığımız gibi bir yemek kartı şirketi ile anlaşıp her gün dar gelirli ailelerin çocuklarına dağıttıkları yemek kartlarına belli oranlarda yükleme yapsınlar. O çocuklar da kantinlere bu kartlarla gidip ne istiyorlarsa alsınlar. Biz de kantinci esnafı olarak projeye destek verip bu öğrencilerin alışverişlerinde indirim uygulayalım' diye konuştu.'Bu ülke bizim, bu çocuklar bizim geleceğimiz' diyen Yavuz: 'Bayraklı Belediyesi ilk olarak bu teklifle bize geldiğinde kendilerine 'Çocukları siyaset malzemesi yapacaksanız biz bu işte yokuz' uyarısında bulunduk. Onlar da kesinlikle böyle bir niyetlerinin olmadığını belirtince yola koyulduk. Gerçekten söyledikleri gibi kesinlikle bu projeyi siyasete alet etmediler. Çok da başarılı olduk. Sayın Tugay'ın 'Kantinleri biz işleteceğiz' açıklamasındaki amaç kesinlikle ihtiyaç sahibi çocuklara destek olmak, onların sağlıklı beslenmesine katkıda bulunmak değil. Sayın başkanın açıklamaları tamamen şov amaçlı' diye konuştu.'Allaha şükürler olsun dar gelirli ailelerin çocuklarını bu güne kadar hiç aç bırakmadık' diyen İzmir Kantinciler Odası Başkanı Özgür Yavuz: 'Eğer okullarda ihtiyaç sahibi, dar gelirli ailelerin çocukları var ise bugüne kadar kantinci esnafı, okul aile birlikleri, okul müdürlerimiz, ilçe milli eğitim müdürlerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte her zaman elimizden geldiğince destek olmaya özen gösterdik. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da olmaya devam edeceğiz.' Diyen Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Benim yemekhanem var. Okul müdürü geliyor 'on tane dar gelirli öğrencimiz var' diyor. Bizde bu çocuklara kart veriyoruz. Gelip diğer öğrenciler gibi yemeklerini yiyorlar. Çocuklar rencide olmasın diye kimsenin de haberi olmuyor. Bu tür uygulamalar sadece benim yemekhanemde değil odamıza kayıtlı 812 üyenin işlettiği kantinlerin neredeyse tamamında yapılıyor. Herkes imkanı doğrultusunda kimisi 10, kimisi 20 çocuğa destek oluyor' diye konuştu.'Belediyenin asli görevleri durup dururken kantinciliğe, lokantacılığa soyunmasını kesinlikle doğru bulmuyorum.' diyen Özgür Yavuz: 'Madem bu kadar bu okulları ve dar gelirli öğrencileri düşünüyorlar peki o zaman okul bahçesindeki uzamış çimi niye gelip zamanında biçmiyorlar. 5 sefer yazı yazılıyor gelmiyorlar. 6.'sında kaymakam devreye giriyor ancak öylelikle zor bela gelip o çimleri biçiyorlar. Okulun bir ihtiyacı oluyor. Sanki bu okul başkasınınmış gibi sanki devletin başka bir kurumu değillermiş gibi okula destek olmuyorlar. Bunun örneklerini çok gördük, yaşadık. Sonra kalkıp 'Ben kantinlerin işletmesini alıp gariban öğrencileri doyuracağım' diyorlar. Bunlar hizmet değil millete şov yapmanın peşinde' diye konuştu.Devletin tüm okulların ihtiyaçlarını karşıladığını fakat öğrenci sayısı yüksek olan okullarda ister istemez sirkülasyondan ötürü bir takım ihtiyaçların ortaya çıktığını belirten Yavuz: '1000 - 2 bin öğrencili okullar var. Günlük bin kişinin devridaim yaptığı yerlerde ister istemez sürekli bir ihtiyaç ortaya çıkabiliyor. Bazı yerlerin boyanması gerekebiliyor. Mesela nedir? Okul bahçesine çocuklar otursun diye iki tane bank istiyorsun. Ya da okul bahçesinde dalları uzayan ağaçların budanmasıdır. Bir tane bomlu araç gelecek, 15 dakikada budayıp gidecek. Bunu bile yapmıyorlar.''Madem bu kadar paraları var. Belediyeler önce esnafa olan borçlarını ödesinler.' diyen Yavuz: 'Belediyeler aldıkları malların karşılığını ödemedikleri için çok sayıda esnaf arkadaş battı. Neredeyse ilçe belediyelerin tamamına yakını hacizlik. Alacaklılar sırada bekliyor' diye konuştu.