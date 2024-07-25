İzmir’de DAEŞ operasyonu: 10 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DAEŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, şüpheliler ile aynı ikamette bulunan 14 yetişkin ve 17 çocuk sınırdışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun koordinesinde, Terör Suçlarından sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü'nün yürüttüğü DAEŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçildi. Çatışma bölgeleri ile irtibatlı yabancı uyruklu şahısların eylem ve faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında geçmiş dönemde DEAŞ silahlı terör örgütü adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten şüphelilerin kimliklerini belirlendi.2'si sonradan Türk vatandaşlığı kazanan Suriye uyruklu toplam 11 şüphelinin yakalanması ve ikametlerinde arama yapılarak suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda toplam 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Şüphelilerin belirlenen adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu. Ayrıca, şüpheliler ile aynı ikamette bulunan 14 yetişkin ve 17 çocuk sınırdışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.