Camideki görüntüler dehşet saçtı! Eline bıçağı aldı...
Sakarya'daki bir camiden gelen görüntüler dehşet saçtı. Eline bıçağı alan O.K. kendine zarar vermek istedi. Cami imamı ise olaya müdahale etti. Adamın kendisine zarar verme nedeni belli oldu. İşte korku dolu anlar..
Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen O.K., arkadaşıyla küstüğü için cami içinde, yanındaki bıçakla kendine zarar vermeye başladı.
Camideki görüntüler dehşet saçtı! Eline bıçağı aldı...
Bunu gören cami imamı Muharrem Kiraz, olaya müdahale ederek O.K.'yi yere yatırdı.
Cemaatin yardımıyla O.K.'nin elindeki bıçak alınırken, imamın müdahalesi kameraya yansıdı.
Camideki görüntüler dehşet saçtı! Eline bıçağı aldı...
Bunu gören cami imamı Muharrem Kiraz, olaya müdahale ederek O.K.'yi yere yatırdı.
Cemaatin yardımıyla O.K.'nin elindeki bıçak alınırken, imamın müdahalesi kameraya yansıdı.