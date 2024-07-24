WhatsApp'a yapay zeka! Uzun zamandır bekleniyordu...

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni yapay zeka özellikleri üzerinde çalışıyor.Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, WhatsApp'a yeni yapay zeka özelliklerini getirdiklerini duyurdu.22 ülkede kullanıma sunulan Meta AI ile artık yapay zeka ile görüntü oluşturma ve fotoğraf düzenleme mümkün olacak.Yeni fotoğraf düzenleme özelliği sayesinde, kullanıcılar Meta AI ile görüntüleri düzenleyebiliyor ve diledikleri şekilde değiştirebiliyor.Meta AI, kullanıcı tarafından paylaşılan bilgi istemi aracılığıyla, ister öğe eklemek veya kaldırmak, ister renkleri ayarlamak veya genel kompozisyonu değiştirmek olsun, fotoğrafları manipüle edebilecek.Bu özellik şu anda İngilizce olarak sunuluyor, ancak WhatsApp resmi blog yazısında yakında diğer dillerde de kullanıma sunulacağını söylüyor.WhatsApp'a eklenen bir diğer özellik ise yapay zeka ile fotoğraf oluşturulmasına imkan tanıyor.Sadece 'Imagine me' yazarak ve istenilen bir senaryoyu tanımlayarak, kullanıcılar diledikleri görüntüyü oluşturabiliyor.Bu özellik şu anda ABD'de beta olarak sunuluyor ve yakında diğer bölgelere ve dillere de yayılması planlanıyor.Tüm bu yapay zeka özellikleri sadece belirli ülkelerde kullanılabiliyor ve bu ülkeler arasında henüz Türkiye yok.Etiketler whatsapp bilgisayar