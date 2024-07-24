TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Lozan Barış Antlaşması paylaşımı

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:"Bağımsızlık savaşımızın tescili, Cumhuriyetimizin en önemli hukuki metni olan Lozan Barış Antlaşması'nın 101'inci yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu tarihi anlaşmanın tüm mimarlarını ve Milli Mücadele kahramanlarımızı saygıyla yad ediyorum. Lozan Barış Antlaşması ile elde ettiğimiz kazanımları korumaya ve güçlendirmeye ilelebet devam edeceğiz."