MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye karşı nokta operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.Son olarak MİT, Süleymaniye kırsalında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Andok Tolhildan kod adlı Ömer Fırat ile beraberindeki İran uyruklu Raman Renas kod İrfan Zendi ve Cengaver Mikayilkod Hidayet Resuli'nin faaliyetlerini uzun süre takip etti.Operasyon için uygun zaman beklendi: Üçü de etkisiz hale getirildiMİT, operasyon için en uygun zamanı bekledi.Şartların oluşması ile operasyon için düğmeye basıldı.Örgüt mensupları ve kullandıkları noktalar hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.