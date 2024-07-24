Kocaeli'de takside uyuşturucu bulundu

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbarları değerlendirmeye devam ediyor.Ekipler, yaptıkları istihbarat çalışmalarında Kocaeli'ye uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Konuyla ilgili çalışmaları derinleştiren ekipler, 1'i taksi olmak üzere 2 aracı takibe aldı.Dün durdurulan araçlarda narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda 9 paket halinde 1 kilo 532 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Operasyonda araç sürücüleriyle birlikte, olayla alakası olduğu iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.