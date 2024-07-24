Amasya’da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Amasya Aydınca Köyü mevkisinde meydana gelen trafik kazasında Aydınca Tüneli giriş kavşağında çarpışan iki araç yoldan çıktı. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.Kaza, bugün öğlen saatlerinde Amasya Aydınca Köyü mevkisinde meydana geldi.Tokat istikametinden Amasya istikametine seyir halinde olan Kadir G. yönetimindeki ticari araç, Aydınca Tüneli kavşağından Tokat istikametine dönüş yapmak isteyen Bekir M. idaresindeki plakalı lüks araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da savrularak yoldan çıktı.Kazada araçta bulunan sürücü Bekir M, Behiye M, Kadir Aras M, Elif Serra D. ve ticari araçta bulunan sürücü Kadir G. ve Muhammed Emin G. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla Amasya ve Turhal'da bulunan hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.