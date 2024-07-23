Elon Musk duyurdu: Gelecek yıl Robotlar devreye girecek...

2021 yılında düzenlenen Tesla'nın 'yapay zeka günü' etkinliğinde sahne alan Elon Musk, şirketin insansız robotunu tanıtmıştı.'Optimus' adı verilen ve insanlar için tehlikeli veya sıkıcı olabilecek işleri yapması için tasarlanan insansı robot, şu sıralar bazı fabrikalarda test ediliyor.1,72 boyunda ve 57 kilo ağırlığında tasarlanacak Optimus, saatte 8 kilometre hızla koşabiliyor.Elon Musk, şirketin gelecek yıl dahili kullanımı için insansı robotlara sahip olacağını açıkladı.Tesla, gelecek yıl dahili kullanımı için düşük üretimde gerçekten kullanışlı insansı robotlara sahip olacak ve 2026'da diğer şirketler için de yüksek üretimde sahip olacağını umuyoruz. Musk, nisan ayında, Optimus adı verilen Tesla robotunun bu yılın sonuna doğru fabrikada görev alabileceğini ve 2025 yılı sonunda satışa hazır hale gelebileceğini belirtmişti.Tesla, web sitesinde Optimus'un amacının güvenli olmayan işlerde yerine getirilmesinde insanların yerini almak olduğunu söylüyor.Tesla'nın yapay zekalı insansı robotu Optimus'un henüz geliştirme aşamasında olduğu belirtildi.'Optimus' isimli insansız robotların bir insan kadar hızlı koşamayacağını ve insanlar kadar güçlü olmayacağını vurgulayan Tesla CEO'su Elon Musk, robotun bir insan tarafından kolaylıkla etkisiz hale getirilebileceğini açıklamıştı.