MEB duyurdu! LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi.



Liseye yerleşmek için hem çalışma sürecinde hem de sınavda ter döken öğrenciler, geçtiğimiz günlerde de tercih işlemlerini tamamladı.



Öğrencilerin beklediği tercih sonucunu, Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu.



Öğrenciler, MEB'in sayfasından sonuçlara ulaşabilecek



MEB sonuçların ilanıyla ilgili yaptığı duyuruda; "Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecek." ifadelerini kullandı.



Nakiller iki dönem olarak sürecek



Yerleştirmelere esas nakiller, iki dönemde yapılacak. Her iki dönemde de merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.



En fazla iki okul seçilecek



Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.