CHP, İzmir’de ‘illallah’ dedirtti: 4 ayda büyük fiyasko! Grevler, protestolar ve...

Yerel seçimlerin ardından 2 ilçe hariç tamamen CHP yönetiminde olan İzmir, çalkantılı bir süreçten geçiyor. Hem büyükşehir belediyesi hem de ilçe belediyelerinde hemen hemen her hafta patlak veren skandalların sonu gelmiyor.Bu kapsamda kentteki en büyük sorunlardan biri İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanıyor. Seçimlerden önce belediye personeline "daha iyi sözleşme" vaadini dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, seçimden sonra çark etti.Tüm Bel-Sen ile yapılan görüşmeler çıkmaza girerken, bu süreçte Tugay, yoğun protestoların hedefi oldu. Verilen sözlerin tutulmaması sebebiyle iş bırakma eylemi yapan memurlar, belediyenin başkanlık makamının bulunduğu bina ile CHP İzmir İl Başkanlığı'na da yürüdü. İzmir'deki 'Cemil Tugay krizleri' bununla da sınırlı kalmadı. CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeninin Büyükşehir'de işe alınması infiale neden oldu.Son olarak Tugay'ın koruması Haydar İnanır'ın intihar haberi gündeme bomba gibi düştü. İnanır'ın 'aile içi sorunlar' sebebiyle hayatına son verdiği belirtilse de aslında Tugay'ın kendisine söz verdiği ancak bir türlü yerine getirmeği terfi yüzünden strese girerek intihar ettiği öne sürüldü.Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ise hiçbir gerekçe olmadan 147 çalışanı kapının önüne koyunca ilçe karıştı. Çiğli Belediyesi önünde eylem yapan mağdur personel, ardından Ankara'ya gelerek CHP Genel Merkezi önüne yürüdü. Protestolarına burada da devam eden grup, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenerek yaşananlara isyan etti. Öte yandan bir diğer torpilli atama ise Bornova'da gerçekleşti. CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın'ın kızının belediyede bilgi işlem müdürü olarak göreve başlaması tepkilere yol açtı.