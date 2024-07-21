Bakanlık müjdeyi duyurdu! Zamlı maaşlar hesaplara yatıyor

Yaşlı ve engelli aylığı, çocuk parası ve engelli yakını aylığı gibi sosyal yardım ödemeleriyle dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların her daim yanında olan ve bu kişilerin ekonomik yükünü hafifleten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 3 Temmuz’da açıklanan enflasyon oranlarının ardından sosyal yardım ödemelerine de zam yapıldığını açıkladı.Bu kapsamda, tüm sosyal yardım ödemelerinin ne kadar olduğunu paylaşan bakanlık, 9 bin TL’ye kadar para yardımı yapacağını açıkladı. Peki, kimler ne kadar alacak? İşte cevabı…Dul ve yetim, engelli, evde bakım ve 65 yaş aylığı arttı. Enflasyon verileriyle birlikte memur ve emeklilere yapılacak zammın yanı sıra sosyal yardımların da maaş tablosu netleşti.65 yaş üstü vatandaşlara ödenen 3 bin 504 liralık maaş, memur zammıyla birlikte 4 bin 181 liraya çıktı. Evde bakım desteği 7 bin 608 liradan yüzde 19.31'lik artışla 9 bin 77 liraya çıktı.Yüzde 40-69 engeli olan vatandaşlara ödenen 2 bin 797 liralık aylık, 3 bin 338 lira, yüzde 70 ve üzeri engeli olan vatandaşların aylığı da 4 bin 196 liradan 5 bin 7 liraya çıktı. 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına ödenen aylık da 3 bin 338 lira oldu.Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 7 bin 608 liralık yardım da 9 bin 77 liraya çıktı.SED ödemeleri de yüzde 20.31'lik artışla; Okul öncesi için ödeme 3 bin 614 liradan 4 bin 312 liraya, İlköğretimde okuyan çocuk için 5 bin 421 liradan 6 bin 468 liraya, Ortaöğretimde okuyan çocuk için 5 bin 782 liradan 6 bin 899 liraya, Yükseköğrenimde okuyan çocuk için 6 bin 505 liradan 7 bin 761 liraya yükseldi.Temmuz zammına göre yüzde 25 hissesi olan bir vatandaş en düşük 3 bin 930 TL, yüzde 50 oranında hissesi olan bir kişi en düşük 7 bin 859 TL, yüzde 75 oranında dul ve yetim aylığı alan bir kişinin ise en düşük 10 bin 39 TL maaş alması bekleniyor. Yeni dul ve yetim aylığı tutarları Bakanlık tarafından katsayının belirlenmesinin ardından netleşecek.