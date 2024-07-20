KKTC'de tarihi tören! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yine tek yüreğiz tek bileğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümünde KKTC'de gerçekleştirilen tarihi törende önemli açıklamalarda bulundu.Buradan adanın dört bir yanındaki kardeşlerime 85 milyonun selam ve sevgilerini iletmek istiyorum. Bizleri bağrınıza bastığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.Sözlerimin hemen başında yurdu yaşatmak için can veren kahraman şehitlerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum. Vatan için bayrak için istiklal ve istikbal için toprağa düşen yiğitlerin ruhları şad olsun.Kıbrıs türkünün varlığı için cesaretle savaşan gazilerimizin ellerini öpüyor şükranlarımı sunuyor ve bereketli ömürler diliyorum.Yine bu vesileyle Kıbrıs Barış Harekatı'nın mimarları olan Dönemin Başbakanı Sayın Bülent Ecevit'i, Başbakan Yardımcısı Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ı son nefesine kadar Kıbrıs davası için mücadele eden Alparslan Türkeş ile diğer devlet ve siyaset adamlarımızı rahmetle anıyorum.Kıbrıs Türkleri'nin egemenlik ve özgürlük mücadelesinin önderlerine merhum Doktor Fazıl Küçük ve merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a Allah'tan rahmet diliyorum.Kıbrıs'ın hürriyeti içim omuz omuza çarpışan Mehmetçikleri ve mücahitleri de burada bir kez daha yad ediyorum. 20 Temmuz barış ve özgürlük bayramımızı yürekten tebrik ediyorum.Kuzey Kıbrıs'ın hürriyeti için 'Allah Allah' nidalarıyla omuz omuza çarpışan kanları kanlarına karışan Mehmetçikleri ve Mücahitleri de burada bir kez daha kemali edeple yad ediyorum. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramımızı yürekten tebrik ediyorum. Burada öncelikle bir hususu ifade etmek isterim; Bugün tıpkı yarım asır önce olduğu gibi yine tek yüreğiz, tek bileğiz. Anavatan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak sırt sırtayız. İktidar muhalefet ayrımı olmadan bugün burada bulunmamız Türkiye'nin Kıbrıs davasına verdiği önemin göstergesidir. Bugün burada bulunmamız Türkiye'nin ve Türk milletinin Kıbrıs davasına verdiği önemin göstergesidir. Kuzey Kıbrıs bizim göz bebeğimizdir. Canımızdan bir parçadır. Burası bize sadece şehitlerimizin değil, aynı zamanda Hazreti Osman'ın sahabinin bu toprakları fetheden kahraman ecdadımızın da emanetidir. İnşallah bu emanete sıkı sıkıya sahip çıkmayı sürdüreceğiz.Varlıklarıyla Kıbrıs Türk'üne cesaret aşılayan ortak gururumuzu paylaşan 85 milyonun sizlerin yanında olduğunu haykıran tüm siyasetçilere siyasi partilerimizin genel başkanlarına da hasseten teşekkür ediyorum. Milli meselelerde ortaya koyduğumuz ortak dayanışma tablosunu inşallah güçlendirerek devam ettireceğiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin diyorum.Bugün burada sadece kahramanca bir mücadeleyi anmak için değil, aynı zamanda tarihi gerçekleri bir kez daha haykırmak için de bulunuyoruz. Kıbrıs Barış Harekatı'nın ne için yapıldığını, Türkiye'nin böyle bir kararı ne için aldığını daima akılda tutmak zorundayız. Bakınız 1963 1974 yılları Kıbrıs Türkleri için adanın yüzde 3'lük bir kısmına hapsediildikleri, kan, gözyaşı, zulümle dolu bir dönem demekti. Kıbrıs Türk halkı hem kurucusu ve ortağı olduğu devletten dışlanıyor hem de eli kanlı EOKA'nın insanlık dışı baskı ve saldırılarına maruz kalıyordu. Adaya konuşlandırılan Birleşmiş Milletler Barış Gücü bile cinnet furyasını durduramadı. Katliamın önüne geçemedi. 1974 yılına gelindiğinde Kıbrıs Türk'ünün varlığına kasteden insanlık dışı saldırılar zirveye ulaşmıştı.Ada'nın güneyinde şımarık bir yönetim var. Geçenlerde Yunanistan Savunma Bakanı akla ziyan açıklamalar yaptı. Miçotakis'le görüştüm. 'Sataşma yapma' dedim, 'Düşünmüyorum' dedi.Son derece sorumsuz adımlar atılıyor. Aynı suda iki kere yıkanılmaz. Kıbrıs'ta federal bir çözümün mümkün olmadığına inanıyoruz.BARIŞ İÇİN UZATILAN ELİ HAVADA BIRAKMAYIZAynı suda iki kez yıkanılmaz. Adadaki gerçekleri görmezden gelerek hiçbir yere varılmaz. Kıbrıs'ta federal bir çözümün mümkün olmadığına inanıyoruz. Müzakereye, görüşmeye Kıbrıs'ta kalıcı barış ve çözümü sağlamaya hazırız. Çözüm yolunda uzatılan hiçbir eli havada bırakmayız.