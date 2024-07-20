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Beyaz Gazete
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Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 38 bin 919'a yükseldi

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 48 saatte bölgeye 7 saldırı gerçekleştirdiği, 71 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 163 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 38 bin 919'a yükseldi
Ekleme: 20.07.2024 - 13:20 Güncelleme: 20.07.2024 - 13:21 / Editör: Ozge Selin
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 38 bin 919'a yükseldi
İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 48 saatte bölgeye 7 saldırı gerçekleştirdiği, 71 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 163 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in saldırıları başlattığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 38 bin 919'a, yaralananların sayısının da 89 bin 622'ye yükseldiği aktarıldı.