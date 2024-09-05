İslam Memiş açıkladı: Gram altın için kritik tarih 18 Eylül

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dolar, borsa, altın için tahminlerini paylaştı. Memiş, gram altında kaçırılmaması gerektiğini düşündüğü seviyeyi bir tarih vererek açıkladı.Memiş, 'Borsa İstanbul 9900 puandan kar satışı ile dün günü tamamladı. 9800 - 10200 puanda bir süreci takip edeceğiz bu hafta. Biz tekrar alım için bekliyoruz. 9800 bu hafta özelinde destek konumunda. İki kademe alım için de 9400 puanı beklemeye devam ediyoruz.' dedi.'Doların güçlü olacağını, karşısındaki bütün varlıkların değer kaybedeceğini ifade etmiştim. 33.88'den dolar pozisyonu alanlar oldu. Ons düşünce beklenti karşılandı. 34.03 lira olan dolar kuru var. Dolar/TL kurunda resmi tarafta yine aynı kur var. Dengelenme çabası gerçekleşti. 34 lira altındaki sarkmalar alım fırsatı. Doları yatırım aracı olarak görmüyoruz. Onstaki geri çekilmelere bir fırsat olarak görüyoruz.'İslam Memiş'in altın değerlendirmeleri şöyle: 'Ons altın 2492 dolarda. Gün içinde 2471 dolara kadar geriledi 4 Eylül'de. Dolarla 2470'den altın almak için bekliyorduk, bu gerçekleşti. Kademeli alımları bitirdik. 2450-2500 dolara aralığını takip ediyoruz, riske atmıyoruz kendimizi. Olası riskte tekrar uyarı yapacağım. Paritenizi dolara çevirin uyarılarımız geçerli oldu.Elinde dolar bulunanlar için altın ve gümüş almak için veya kripto paralardaki düşüşü beklemek için güzel bir gün demiştim. Tepki alımları ile günü tamamlayacağını ifade etmiştim.Ekim sonu ve kasım başında ons altında 2600 dolar hedef olduğu için her düşüş bir alım fırsatı. Eline dolar geçenlere fırsatları anlatacağım. Gram altın için de ons altını takip etmemiz gerekecek.Gram altın 2788'e kadar geriledi. Hem ons altında hem gram altında tepki yükselişi bekliyordum. Bizim takip ettiğimiz destek seviyesi 2780 liraydı. Dolar güçlü olduğu için gram altında geri çekilmeler ons kadar hızlı olmuyor. 2800 lira altı yine kademeli alım için fırsat olmaya devam ediyor. 18 Eylül'den sonra gram altın tarafındaki radarımız 2880 lira olacak çünkü. Bu yüzden 2800 altı rakamlar alım fırsatı.'