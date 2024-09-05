Diyanet’e ahlaksız saldırı: Halk TV'den 'altın klozet' algısı

İslam'a ve müslümanlara yönelik garezini Diyanet İşleri Başkanlığı'na saldırarak yansıtan çevreler iyice gemi azıya aldı. Halk TV, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki kısmi tadilat çalışmalarını “6 milyona tuvalet yenilendi” algısıyla haberleştirdi. Halk TV haberinde, yurt dışında çekilmiş altın klozet fotoğrafı sanki Diyanet binasında çekilmiş gibi yansıtıldı.Ahlaksız çarpıtmaya cevap Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan'dan geldi.Haber 7'nin haberine göre Halk TV haberinde kullanılan görselin Hong Kong'da çekilmiş bir altın klozet olduğuna vurgu yaptı. Halk TV'nin haber değil algı yaptığını belirten Orhan, içerikle alakası olmayan altın klozet fotoğrafının farklı yere ait olduğunu yansıtan bir ekran görüntüsüne de yer verdi.Diyanet Basın Müşaviri Orhan, Halk TV'nin çarpıttığı tadilat çalışmasının; kurumun merkez kampüsünde 2001 yılından bu yana kullanılan 120 lavabo ile 80 tuvaletin yenilenmesinden ibaret olduğunu kaydetti.Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan'ın sosyal medya hesabı X'ten yaptığı yalanlamada şu ifadeler kullanıldı:Televizyon şimdi de Diyanet İşleri Başkanlığımızda yapılan eskimiş tuvaletlerin yenilenme ihalesiyle ilgili haberde altın tuvalet görseli kullanarak olumsuz algı çalışması çabasında.Görsel Hong Kong'da çekilmiş altın bir tuvalet.Diyanet'in merkez kampüsündeki tuvaletlerin yenilenmesiyle uzaktan yakından alakası yok.Amaç habercilik filan değil. Haberi okuyan vatandaşların beynine “Diyanet altından tuvalet yaptırıyor” yalanını sokmak. Görselin doğru ya da yanlış olmasının onlar için hiçbir önemi yok.Habere konu ihale Başkanlık merkez kampüsünde 23 senedir personele ve misafirlere hizmet veren tuvaletlerin yenilenmesi işi. 16 ayrı bölüm, 80 tuvalet ve 120 lavabo yenileniyor.Haberle alakası olmayan, internette aranarak bulunabilecek Hong Kong'tan aşırma fotoğrafı dikkatlerinize sunuyorum