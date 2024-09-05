DEM'li belediyeden işçi kıyımı! Diyarbakır annesinin işine son verildi

Yerel seçimlerin ardından DEM Parti, başta Diyarbakır olmak üzere bölgede kayyum döneminde alınan işçileri, belediyeden çıkardı. DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 11 işçiyi daha işten attı. Aynı gün ise, ilana çıkmadan 20 kişiyi işe aldığı belirlendi. İşine son verilenler arasında oğlu PKK tarafından dağa kaçırıldığı için HDP Diyarbakır İl Binası önünde eylem yapan Çiğdem Adak da var. Evlat nöbetinin 6'ıncı yılında acılı anne Çiğdem Adak, işten çıkarılmanın şokunu yaşadı. Çiğdem Adak'ın işten çıkarılmasına hiçbir gerekçe gösterilmemesi de dikkat çekti.Sabah'ın haberine göre; DEM Partili belediyelerin işten çıkardığı işçiler için Büyükşehir Belediyesi önünde kurulan çadırdaki oturma eylemi ise devam ederken, son işten çıkarmalara ilişkin konuşan Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, 'Eşi benzeri görülmemiş bir işçi kıyımı ve emekçi mezalimine imza atılıyor. Son olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 11 kardeşimizin ekmeğini elinden alıp aynı gün ilana çıkmadan el altından kendi yandaşlarını işe aldı. Belediyelerde şu an akıl almaz bir kıyım ve vicdanları derinden yaralayan bir süreç yaşanıyor.Sendikamıza üye olan işçileri tehdit ediyorlar. Her gün onlarca işçi çıkarıp kendi yandaşlarını alıyorlar. Bir anlamda söz verdiklerine olan diyet borçlarını ödüyorlar. İşten çıkardıklarınız bu ülkenin, bu memleketin insanları değil mi? Bu kin, bu düşmanlık, bu kin intikam hırsı neden? Çok açık ifade ediyorum. Bu işin sonu yok. Önlem alınmazsa İş çok daha vahim boyutlara ulaşacak. Bu insanlar evlerine nasıl ekmek götürecek?Belediyelerin görevi hizmet olması gerekirken, bunlar sadece işçi kıyımları ve kendi yandaşlarını işe almakla meşgul. Buna karşı olan eylemlerimiz ve mağdur işçi kardeşlerimize olan kararlı desteğimiz devam edecek. Bedeli ne olursa olsun ucu nereye giderse gitsin geri adım atmayacağız. Vicdan sahibi herkesi bu süreçte burada görmek istiyoruz' diye konuştu.