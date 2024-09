ChatGPT'den 100 kat güçlü olacak:Üzerinde çalışılıyor...

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal yanıtlar verebiliyor.OpenAI ise şu anda kullanılan GPT-4 yapay zeka modelinden 100 kat güçlü olacak GPT Next üzerinde çalışıyor.ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, yapay zeka dünyasında çığır açacak GPT Next planını açıkladı. OpenAI Japonya CEO'su TadaNagasaki yeni modelin GPT-4 ile kıyaslandığında 100 kat daha güçlü olacağını belirtti.OpenAI şirketinin Strawberry ve Orion projesi üzerinde yoğunlaştığı ve yapay zeka sayesinde matematiksel problemleri ya da kodlamaları daha hızlı yapabileceği kaydedildi.GPT Next ile birlikte yapay zekanın sorunları çözebilme kapasitesini artacağı da aktarıldı.Sağlık ve eğitim gibi alanlarda da çığır açacağı belirtilen GPT Next'in tıbbi araştırmalarda teşhis ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesini de sağlayabileceği vurgulandı.