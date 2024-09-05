Google açıkladı: Android telefonlar o özellik...

Google, Android kullanıcılarını heyecanlandıracak 5 yeni özelliği duyurdu. Bu yeni özellikler, telefon kullanım deneyimini daha da kişiselleştirecek ve kolaylaştıracak.İşte Android kullanıcılarının hayatını kolaylaştırması beklenen 5 yeni özellik:Android'in TalkBack ekran okuyucu uygulaması, artık Gemini ile desteklenen detaylı sesli açıklamalar sunuyor.Bu özellik, çevrim içi ürün resimleri, telefon fotoğrafları ve sosyal medya paylaşımlarındaki görselleri daha erişilebilir hale getiriyor.Günümüzde müzik, hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Yeni bir şarkı duyarız ve aklımızda yer eder, ancak ismini bir türlü hatırlayamayız.İşte tam bu noktada Circle to Search özelliği devreye giriyor. Bu yenilikçi özellik sayesinde, artık duyduğunuz şarkıyı uygulama değiştirmeden, sadece ana ekran düğmesine uzun basarak kolayca bulabilirsiniz.Android telefonlardaki Google Chrome, tarayıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyarak, web sayfalarını sesli olarak dinleme özelliğini kullanıcılarına sunuyor.Artık blog yazılarından haberlere, tariflerden kitap bölümlerine kadar pek çok içeriği gözlerinizi yormadan dinleyebileceksiniz.Google'ın geliştirdiği yenilikçi Android Deprem Uyarı Sistemi, artık Amerika Birleşik Devletleri'nin tamamında aktif olarak hizmet veriyor.Bu sistem, deprem riski taşıyan tüm eyaletlerde ve bölgelerdeki milyonlarca Android kullanıcısına, sarsıntı başlamadan önce hayati önem taşıyan uyarılar gönderiyor.Google, Wear OS akıllı saat kullanıcıları için heyecan verici bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme ile birlikte, akıllı saatlerimiz artık daha bağımsız ve kullanışlı hale geliyor. En dikkat çeken yeniliklerden biri, çevrimdışı haritalar desteği.Artık telefonunuzda indirdiğiniz Google Haritalar, otomatik olarak saatinize senkronize olacak. Bu sayede, internet bağlantınız olmasa bile, daha önce indirdiğiniz bölgelerin haritalarına saatinizden kolayca ulaşabileceksiniz.