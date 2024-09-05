Yunanistan, İsrail ve Rumlar çıldıracak! Selçuk Bayraktar TEKNOFEST'in yeni adresini duyurdu: Resmen meydan okuma

BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Antalya'da düzenlenen , TEKNOFEST AKDENİZ'de açıklamalarda bulundu.Bu yıl TEKNOFEST yine kendi rekorunu kırdı diyen Bayraktar, "1 buçuk milyonun üzerinde genç kardeşimiz bu yarışmalara başvurdu." dedi.Sözlerine devam eden Selçuk Bayraktar," Önümüzdeki yıllarda TEKNOFEST inşallah kardeş vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlemeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.