İzmir'e bakanlık müdahalesi! Bakan Kurum bilim kurulunu topluyor! Körfez nefes alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklmada, 'İzmir Körfezi'nde 20 Ağustos 2024 tarihinde yaşanan balık ölümleri nedeniyle İzmir İç Körfez'de su kalitesinin tespit edilmesi amacıyla ivedi olarak çalışma başlatılmıştır. Uzman ekiplerimizce deniz suyu numuneleri alınarak anlık izleme sonuçlarına bağlı olarak yapılan ilk değerlendirmelere göre, İzmir Körfezi'nin su kalitesinin oldukça kötü durumda olduğu tespit edilmiştir' denildi.Açıklamanın devamında ise, 'İzmir Körfezi'nde yaşanan kirliliğin sebeplerinin araştırılması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla Bilim Kurulu oluşturulmuş ve bilim insanlarının da yer aldığı “İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu” ilk toplantısını bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında gerçekleştirecektir.' ifadelerine yer verildi.İzmir Körfezi'nde yapılacak çalışmaların bir bütünlük içerisinde yürütülebilmesi amacıyla toplanacak İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu toplantısına, milletvekilleri, bölge belediye başkanları, bilim insanları, kamu kurum ve kuruluşları ile STK ve oda temsilcilerinin de arasında olduğu 60'tan fazla yetkili isim davet edildi. Bilim heyetinde TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy'un yanı sıra 9 üniversiteden 20 bilim insanının yer alması ve çözüm önerilerine katkı sağlaması bekleniyor.Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıTCDD Genel MüdürlüğüTarım ve Orman BakanlığıSu Ürünleri Genel MüdürlüğüSeyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığıİzmir Büyükşehir Belediye BaşkanlığıBalçova Belediye BaşkanlığıBayraklı Belediye BaşkanlığıÇiğli Belediye BaşkanlığıGüzelbahçe Belediye BaşkanlığıMenemen Belediye BaşkanlığıKarşıyaka Belediye BaşkanlığıKonak Belediye BaşkanlığıProf. Dr. Barış SALİHOĞLU – Orta Doğu Teknik ÜniversitesiProf. Dr. Burcu ÖZSOY - TÜBİTAK MAM BaşkanıProf. Dr. Güçlü İNSEL - İstanbul Teknik ÜniversitesiProf. Dr. Murat GÜNDÜZ - Dokuz Eylül ÜniversitesiProf. Dr. Nuray ÇAĞLAR - İstanbul ÜniversitesiProf. Dr. Esin SUZER - Dokuz Eylül ÜniversitesiProf. Dr. Şükrü BEŞİKTEPE - Dokuz Eylül ÜniversitesiProf. Dr. Mustafa YÜCEL - Ortadoğu Teknik ÜniversitesiDoç. Dr. Canan ERONAT - Dokuz Eylül ÜniversitesiProf. Dr. Mustafa DOĞAN - Dokuz Eylül ÜniversitesiProf. Dr. İsmail KOYUNCU - İstanbul Teknik ÜniversitesiDoç. Dr. Aliye Suna ERSES YAY - Sakarya ÜniversitesiProf. Dr. Gökdeniz NEŞER - Dokuz Eylül ÜniversitesiProf. Dr. Melih Ertan ÇINAR- Ege ÜniversitesiDoç. Dr. Bergüzar ÖZBAHÇECİ - İzmir Yüksek Teknoloji EnstitüsüProf. Dr. B. Gültekin SINIR - Celal Bayar ÜniversitesiProf. Dr. Ebru Yeşim ÖZKAN - Katip Çelebi ÜniversitesiProf. Dr. Ergün TAŞKIN - Celal Bayar ÜniversitesiProf. Dr. Şermin AÇIKÇINAR - Dokuz Eylül Üniversitesi (Dekan)Prof. Dr. Azize AYOL - Dokuz Eylül Üniversitesi (Dekan)TVK Genel MüdürlüğüMekansal Planlama Genel MüdürlüğüÇED İzin ve Denetim Genel MüdürlüğüÇevre Yönetimi Genel MüdürlüğüTürkiye Çevre Ajansı