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İzmir'e bakanlık müdahalesi! Bakan Kurum bilim kurulunu topluyor! Körfez nefes alacak

İzmir Körfezi'ne Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müdahalesi geldi. Bakan Murat Kurum başkanlığında toplanacak olan "İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu" ilk değerlendirmesini yapacak.

Ekleme: 5.09.2024 - 10:58 Güncelleme: 5.09.2024 - 11:09 / Editör: Ozge Selin
İzmir'e bakanlık müdahalesi! Bakan Kurum bilim kurulunu topluyor! Körfez nefes alacak
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklmada, 'İzmir Körfezi'nde 20 Ağustos 2024 tarihinde yaşanan balık ölümleri nedeniyle İzmir İç Körfez'de su kalitesinin tespit edilmesi amacıyla ivedi olarak çalışma başlatılmıştır. Uzman ekiplerimizce deniz suyu numuneleri alınarak anlık izleme sonuçlarına bağlı olarak yapılan ilk değerlendirmelere göre, İzmir Körfezi'nin su kalitesinin oldukça kötü durumda olduğu tespit edilmiştir' denildi.

Açıklamanın devamında ise, 'İzmir Körfezi'nde yaşanan kirliliğin sebeplerinin araştırılması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla Bilim Kurulu oluşturulmuş ve bilim insanlarının da yer aldığı “İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu” ilk toplantısını bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında gerçekleştirecektir.' ifadelerine yer verildi.

BAKAN KURUM BAŞKANLIĞINDA İLK TOPLANTI
İzmir Körfezi'nde yapılacak çalışmaların bir bütünlük içerisinde yürütülebilmesi amacıyla toplanacak İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu toplantısına, milletvekilleri, bölge belediye başkanları, bilim insanları, kamu kurum ve kuruluşları ile STK ve oda temsilcilerinin de arasında olduğu 60'tan fazla yetkili isim davet edildi. Bilim heyetinde TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy'un yanı sıra 9 üniversiteden 20 bilim insanının yer alması ve çözüm önerilerine katkı sağlaması bekleniyor.

KURULDA KİMLER YER ALACAK?
Bilim insanları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Denizcilik Genel Müdürlüğü

TCDD Genel Müdürlüğü

Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü

Tarım ve Orman Bakanlığı

İzmir'e bakanlık müdahalesi! Bakan Kurum bilim kurulunu topluyor! Körfez nefes alacak

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Su Ürünleri Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı

Sahil Güvenlik Komutanlığı

TOPLANTIYA DAVET EDİLEN BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Balçova Belediye Başkanlığı

Bayraklı Belediye Başkanlığı

Çiğli Belediye Başkanlığı

Güzelbahçe Belediye Başkanlığı

Menemen Belediye Başkanlığı

Karşıyaka Belediye Başkanlığı

Konak Belediye Başkanlığı

BİLİM HEYETİNİN ÜYELERİ
Prof. Dr. Barış SALİHOĞLU – Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Burcu ÖZSOY - TÜBİTAK MAM Başkanı

Prof. Dr. Güçlü İNSEL - İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Murat GÜNDÜZ - Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Nuray ÇAĞLAR - İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Esin SUZER - Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Şükrü BEŞİKTEPE - Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa YÜCEL - Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Canan ERONAT - Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa DOĞAN - Dokuz Eylül Üniversitesi

İzmir'e bakanlık müdahalesi! Bakan Kurum bilim kurulunu topluyor! Körfez nefes alacak

Prof. Dr. İsmail KOYUNCU - İstanbul Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Aliye Suna ERSES YAY - Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Gökdeniz NEŞER - Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Melih Ertan ÇINAR- Ege Üniversitesi

Doç. Dr. Bergüzar ÖZBAHÇECİ - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Prof. Dr. B. Gültekin SINIR - Celal Bayar Üniversitesi

Prof. Dr. Ebru Yeşim ÖZKAN - Katip Çelebi Üniversitesi

Prof. Dr. Ergün TAŞKIN - Celal Bayar Üniversitesi

Prof. Dr. Şermin AÇIKÇINAR - Dokuz Eylül Üniversitesi (Dekan)

Prof. Dr. Azize AYOL - Dokuz Eylül Üniversitesi (Dekan)

BAKANLIĞIMIZA BAĞLI, ÇALIŞMALARI YÜRÜTECEK BİRİMLER
TVK Genel Müdürlüğü

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü

ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Türkiye Çevre Ajansı