İzmir'e bakanlık müdahalesi! Bakan Kurum bilim kurulunu topluyor! Körfez nefes alacak
İzmir Körfezi'ne Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müdahalesi geldi. Bakan Murat Kurum başkanlığında toplanacak olan "İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu" ilk değerlendirmesini yapacak.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklmada, 'İzmir Körfezi'nde 20 Ağustos 2024 tarihinde yaşanan balık ölümleri nedeniyle İzmir İç Körfez'de su kalitesinin tespit edilmesi amacıyla ivedi olarak çalışma başlatılmıştır. Uzman ekiplerimizce deniz suyu numuneleri alınarak anlık izleme sonuçlarına bağlı olarak yapılan ilk değerlendirmelere göre, İzmir Körfezi'nin su kalitesinin oldukça kötü durumda olduğu tespit edilmiştir' denildi.
Açıklamanın devamında ise, 'İzmir Körfezi'nde yaşanan kirliliğin sebeplerinin araştırılması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla Bilim Kurulu oluşturulmuş ve bilim insanlarının da yer aldığı “İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu” ilk toplantısını bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında gerçekleştirecektir.' ifadelerine yer verildi.
BAKAN KURUM BAŞKANLIĞINDA İLK TOPLANTI
İzmir Körfezi'nde yapılacak çalışmaların bir bütünlük içerisinde yürütülebilmesi amacıyla toplanacak İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu toplantısına, milletvekilleri, bölge belediye başkanları, bilim insanları, kamu kurum ve kuruluşları ile STK ve oda temsilcilerinin de arasında olduğu 60'tan fazla yetkili isim davet edildi. Bilim heyetinde TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy'un yanı sıra 9 üniversiteden 20 bilim insanının yer alması ve çözüm önerilerine katkı sağlaması bekleniyor.
KURULDA KİMLER YER ALACAK?
Bilim insanları
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Denizcilik Genel Müdürlüğü
TCDD Genel Müdürlüğü
Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü
Tarım ve Orman Bakanlığı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı
Sahil Güvenlik Komutanlığı
TOPLANTIYA DAVET EDİLEN BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Balçova Belediye Başkanlığı
Bayraklı Belediye Başkanlığı
Çiğli Belediye Başkanlığı
Güzelbahçe Belediye Başkanlığı
Menemen Belediye Başkanlığı
Karşıyaka Belediye Başkanlığı
Konak Belediye Başkanlığı
BİLİM HEYETİNİN ÜYELERİ
Prof. Dr. Barış SALİHOĞLU – Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Burcu ÖZSOY - TÜBİTAK MAM Başkanı
Prof. Dr. Güçlü İNSEL - İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Murat GÜNDÜZ - Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Nuray ÇAĞLAR - İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Esin SUZER - Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Şükrü BEŞİKTEPE - Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa YÜCEL - Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Canan ERONAT - Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa DOĞAN - Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail KOYUNCU - İstanbul Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Aliye Suna ERSES YAY - Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Gökdeniz NEŞER - Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Melih Ertan ÇINAR- Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Bergüzar ÖZBAHÇECİ - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Prof. Dr. B. Gültekin SINIR - Celal Bayar Üniversitesi
Prof. Dr. Ebru Yeşim ÖZKAN - Katip Çelebi Üniversitesi
Prof. Dr. Ergün TAŞKIN - Celal Bayar Üniversitesi
Prof. Dr. Şermin AÇIKÇINAR - Dokuz Eylül Üniversitesi (Dekan)
Prof. Dr. Azize AYOL - Dokuz Eylül Üniversitesi (Dekan)
BAKANLIĞIMIZA BAĞLI, ÇALIŞMALARI YÜRÜTECEK BİRİMLER
TVK Genel Müdürlüğü
Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü
ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Türkiye Çevre Ajansı