Ekipmanları parçaladı! 320 kilogram mvi yüzgeçli...

Görkem Gürsoy ve Volkan Topçu, Kocaeli'nin Gebze ilçesi kıyılarında avlanmak için denize açıldı. İki dalgıç, ender görülen mavi yüzgeçti orkinosun peşine düştü. 2,5 metre uzunluğunda ve 320 kilogram ağırlığındaki orkinosu zıpkınla avlayan ikili, üçüncü günün sonunda balığı kıyıya çıkarmayı başardı.Bir süredir orkinos balığının peşinde olduğunu söyleyen Görkem Gürsoy, 'Sonunda kısmet oldu. Karşımıza çıktı, avlayabildik. Türkiye'nin en büyük boyutlarından bir tanesidir. Hatta bu boyutlarda avlanan bir balık olduğunu bulamadık, göremedik, duyamadık. 2.5 metre 320 kilo mavi yüzgeçli orkinos. Çok önemli ve değerli bir balık. Tarım Orman Bakanlığından da geldiler. Ölçtüler, biçtiler kayda geçtiler' ifadelerini kullandı.Her sabah balık avlamak uğruna dalışa gittiklerini de sözlerine ekleyen Gürsoy, vurdukları balıkları sokak hayvanlarına ve ihtiyacı olanlara verdiklerini, satış amaçlarının olmadığını belirtti.Volkan Topçu ise 'Hayvan cüsseli. Ekipmanlarımızı parçaladı, ipler dayanmadı. Atmış olduğumuz zıpkının makarasını koparttı. Bu şekilde uzaklaştı. Bu bölgede geçen sene bu ağırlığın yarısı kadarını görmüştük. 200 kilogram kadarını gördük ve kayıt altına aldık. Bu sene ilk defa böyle büyük bir hayvan ile karşılaştık. Normal bir orkinos değil mavi yüzgeçli bir orkinostur. Ender görülen bir tiptir' diye konuştu.Balığı gördüklerinde heyecanlandıklarını anlatan Topçu, 'Devasa bir balıkla karşı karşıyasınız. İki avcı, o da avcı biz de avcıyız. Bir, iki saniye sonra atış kararı aldık ve atışımızı yaptık. Hayvan tamamen kas kütlesi olduğu için 8 saniye içerisinde 90 metre ipi alıp gitti. Zıpkınımızın şişi üstündeydi. Onunla birlikte uzaklaştı. Biz peşini bırakmadık. Tekne ile aramaya devam ettik. Birçok farklı noktada dalış yaptık. Sonuçta 90 metre ip vardı. İpin ucunu görüp hayvanı alırız diye. Birinci gün bulamadık. İkinci gün dalışlara devam ettik. Akşam eve gitmedik tekne ile gelip aradık. 3 günde açıkta bir yerde yüzeye çıkmıştı. Bu şekilde kıyıya getirdik' şeklinde konuştu.