Yunan basınında panik sesleri! Başkan Erdoğan - Sisi görüşmesi kriz yarattı: Adımız bile geçmedi!

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. 12 yıl aradan sonra Mısır'dan Türkiye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olması nedeniyle oldukça önemli olan ziyaretten işbirliği kararı çıktı.Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sisi ile ikili ve heyetlerarası gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısına başkanlık etti. Toplantı sonrası iki ülke arasında önemli işbirliklerini içeren anlaşmalara imza atıldı. İki ülke arasında önemli işbirliklerini kapsayan 17 anlaşma imzalandı.Türkiye'nin uzun yıllardır Doğu Akdeniz'de sürdürdüğü bölgesel gücü perçinleyecek anlaşmalar, Yunanistan'da rahatsızlığa neden oldu. Yunan basını görüşmeyi ilk gündem maddesi olarak ele alırken dikkat çeken yorumlara yer verildi.Kathimerini gazetesi, 'Erdoğan-Sisi yakınlaşması ve Atina' başlığıyla duyurduğu haberde Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer verdi. Başkan Erdoğan'ı, 'Ortak bildirimizle iş birliğimizi; sanayi, ticaret, savunma, sağlık, çevre, enerji dahil her alanda ilerletme irademizi teyit ettik. Ticaret ve ekonomi, iş birliğimizin en güçlü boyutunu oluşturuyor. Son 10 yılda Mısır'ın ilk 5 ticaret ortağı arasında yer almaya devam ettik. Ticaret hacmimizi önümüzdeki 5 yıl içinde 15 milyar dolara çıkarma hedefimize doğru kararlı bir şekilde ilerliyoruz.' ifadelerinin altını çizen Kathimerini, durumun endişe verici olduğuna da değindi.'Mısır ile Türkiye arasındaki anlaşmaların Atina için endişe verici gelişmeler' olduğunu vurgulayan gazete, 'Kahire, Türkiye'nin Libya'daki sınırlı siyasi nüfuzunu ve varlığını kabul ediyor gibi görünüyor' sözlerini kullandı.Euronews Greece, görüşme sonrası yapılan açıklamaları geniş şekliyle yayınladı. 'Sisi'nin tarihi ziyareti' başlığını kullanan yayın organı, sayısız anlaşmaya imza atıldığının altını çizdi.Liberal, Bakan E rdoğan'ın iki ülkenin ticaret, savunma, sağlık, enerji ve çevre dahil her alanda ilişkileri geliştirme yönündeki iradelerini yinelediklerini söylediğinin altını çizdi. Libya hakkında önemli gelişmeler yaşandığını yazan Yunan gazete, 'Sisi açıklamalarında Libya'ya değinerek, 'Hem cumhurbaşkanlığı hem de parlamento seçimlerinin yapılması, ülkede güvenliğin sağlanması ve yabancı güçlerin geri çekilmesi önemli' dedi' ifadelerini kullandı.Protothema gazetesi, 'İki lider 17 ikili anlaşma imzaladı' ifadelerini kullandığı haberde görüşmenin Yunanistan'da yarattığı rahatsızlığın da altını çizdi. Görüşmeden çıkan anlaşmaların, bölgede Türkiye'nin elini daha da güçlendireceğine yer veren gazete, önemli sonuçlar doğuracak görüşmede Yunanistan'ın adının anılmamasına ilişkin eleştirel sözler kullandı.