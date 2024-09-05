Yeni yol haritası belli oldu: 8 başlıkta yeni OVP

Cumhurbaşkanlığına bağlı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve diğer ilgili tüm bakanlıkların yoğun mesai harcayarak son aşamaya getirdiği güncel OVP, teknik çalışmaların ve istişarelerin sonucuna göre yenilendi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2025-2027 dönemini içeren Orta Vadeli Program'ı açıkladı.Bu program Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), büyüme, enflasyon, ihracat, ithalat, bütçe açığı ve işsizlikten oluşan 8 ana başlıkta güncellendi.2024'te bölgede artan gerilimlerin etkisiyle, büyümenin yüzde 3,5 oranında gerçekleşmesi bekleniyor.2025'te büyüme oranının yüzde 4, 2026 ve 2027'de ise sırasıyla yüzde 4,5 ve yüzde 5 seviyelerine çıkması planlanıyor.(OVP) Dönem sonunda 83 trilyon TL'lik ekonomik büyüklük, 1 trilyon 774 milyar dolarlık ekonomik hacim ve 20 bin dolar seviyelerine çıkmış kişi başına gelir hedefleniyor.2024: Yüzde 3,52025: Yüzde 42026: Yüzde 4,52027: Yüzde 52026'da yüzde 9,7'ye, 2027'de ise yüzde 7'ler civarına düşen enflasyon oranı öngörüldü.2024: Yüzde 41,52025: Yüzde 17,52026: Yüzde 9,72027: Yüzde 7Bu yıl sonu itibarıyla ihracatımızın 264 milyar dolar, dönem sonunda ise 320 milyar dolara yakın seviyelerde olmasını bekleniyor.2024: 264 milyar dolar2025: 279,6 milyar dolar2026: 296,1 milyar dolar2027: 319,6 milyar dolarİthalatın yıl sonu itibarıyla 345 milyar dolardan OVP dönemi sonunda 417 milyar dolar seviyesine çıkmasını bekleniyor.2024: 345 milyar dolar2025: 396 milyar dolar2026: 390,6 milyar dolar2027: 417,5 milyar dolarOVP dönemi sonunda bütçe açığının milli gelire oranının, uzun dönem ortalamasının altına, yüzde 2,5 oranına gerilemesini hedefleniyor.2024: Yüzde 4,92025: Yüzde 3,12026: Yüzde 2,82027: Yüzde 2,5OVP dönemimiz boyunca 2,3 milyon ilave istihdam oluşturulması öngörülüyor. Bu hedefin büyüme potansiyelini artırırken, işsizliği kademeli düşüreceği bekleniyor.2024: Yüzde 9,32025: Yüzde 9,62026: Yüzde 9,22027: Yüzde 8,8Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) tahminleri:2024: 1.331 milyar dolar2025: 1.465 milyar dolar2026: 1.642 milyar dolar2027: 1.774 milyar dolar2024: 44 bin 218 milyar lira2025: 61 bin 540 milyar lira2026: 72 bin 915 milyar lira2027: 83 bin 132 milyar liraCari işlemler dengesinde yıl sonu itibarıyla 22 milyar dolar gibi bir açık öngörüldü, dönem sonunda da yine aynı seviyelerde kalacağı belirtildi.bekleniyordu.