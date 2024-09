Son bir haftada 40 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı 5 Eylül haftalık bilgilendirme raporunu yayımladı.Rapora şu ifadelere yer verildi:Başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini kesintisiz olarak sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil;- Son bir haftada 40,- Bu yılın başından itibaren 1.868 teröristi etkisiz hâle getirmiştir.Ayrıca, Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos’ta bulunan terör hedeflerine yönelik 2 Eylül’de icra edilen hava harekâtıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 20 hedef başarıyla imha edilmiştir.İcra edilen hava harekâtında azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir.Etkin ve kararlı operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist daha Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur.04 Eylül’de Pençe operasyonu bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Binbaşı Osman Ayan’a bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz.Birliklerimizin imkân ve kabiliyetlerinin sürekli olarak geliştirildiği, teknoloji yoğunluklu sistemlerle korunan hudutlarımızda;Son bir hafta içerisinde, 4’ü terör örgütü mensubu olmak üzere 531 şahıs yakalanmış, 01 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9.598 olmuştur.- Son bir haftada engellenen 1.370 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 73.787’ye ulaşmıştır.Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ikili ilişkiler ve uluslararası misyonlar kapsamında uluslararası güvenlik, barış ve istikrara katkıda bulunmaya devam etmektedir.Tarihî gerçekleri çarpıtarak Rum çeteler tarafından acımasızca katledilen Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin aziz hatıralarına büyük saygısızlık içeren ve dijital bir platformda yayınlanacağı duyurulan kara propaganda amaçlı “Famagusta” adlı dizi ve benzeri provokatif girişimlerin Rum tarafı dâhil kimseye bir yarar sağlamayacağı açıktır.Her iki tarafa barış ve huzur getiren Kıbrıs Barış Harekâtı’nı karalayan, çözümsüzlüğe hizmet eden bu tarz beyhude çabalar; Ada’da sağlanan güvenlik ortamına zarar vermektedir.Öte yandan, Bakanlığımız tarafından hazırlanan Kıbrıs Barış Harekâtı’na giden süreçte uydurma senaryoların değil, yaşanan gerçeklerin anlatıldığı “50’nci Yıl Belgeseli” İngilizce alt yazılı olarak çeşitli platformlarda yayınlanacaktır.Millî Davamız Kıbrıs konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıslı kardeşlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz.Ayrıca Millî Mücadele döneminde Yunan ordusunun halkımıza yaptığı zulüm ve yaşattığı acıların objektif ve tarihsel dokümanlara dayanarak anlatıldığı "Ertesi Gün" adlı belgesel 09 Eylül’de TRT Belgesel’de yayınlanacaktır.- 29 Ağustos’ta Bakanlığımızda düzenlenen Rütbe Terfi Törenine,- 30 Ağustos’ta; Anıtkabir’de düzenlenen törene, Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki tebrikata, Devlet Mezarlığındaki Anma Töreni ile Kara Harp Okulundaki Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet törenine,- 31 Ağustos’ta Deniz ve Hava Harp Okulları ile Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulundaki mezuniyet törenlerine katılmıştır.- 2 Eylül’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız ile birlikte Somali Savunma Bakanını ağırlayan Sayın Bakanımız;- 3 Eylül’de Eğirdir/Isparta’daki Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında gerçekleştirilen eğitim yılı açılış törenine katılmış,- Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı ile görüşmüştür.Sayın Bakanımız, bugün de (05 Eylül) Kuveyt’in Ankara Büyükelçisini kabul edecektir.Türkiye ile Yunanistan arasında “Güven Artırıcı Önlemler 2024 Yılı Uygulama Planı” kapsamında 1’inci Ordu Komutanımızın 11-12 Eylül’de Yunanistan 1’inci Ordu Komutanı’nı (Larissa/Yunanistan) ziyaret etmesi planlanmaktadır.İsrail, Gazze’den sonra Batı Şeria’ya yönelik başlattığı saldırılar ve Filistin halkına yönelik katliamlarla uluslararası güvenliği, küresel ve bölgesel istikrarı tehdit etmeye devam etmektedir. İsrailli yetkililerin gerginliği artırıcı söylemleri ve kutsal mekânları da kullanmaları son derece tehlikelidir.Uluslararası toplumu ve kendi kamuoyundan yükselen sesleri duymazlıktan gelen; hukuku, insanlık vicdanını ve tüm değerleri kenara iten İsrail karşısında zorlayıcı tedbirlerin alınması şarttır.Saldırıların bir an önce sona erdirilmesi ve yayılmasının önlenmesi için acil, koşulsuz ve kalıcı ateşkes sağlanmalıdır.Bölgemizde barış ve istikrarın önündeki sorunun kapsamlı çözümü ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti’nin kurulması ile mümkündür.Türk Silahlı Kuvvetlerimizin eğitim ve tatbikat faaliyetleri de aralıksız devam etmektedir.Bu kapsamda,- 2-6 Eylül tarihleri arasında Yunanistan ev sahipliğinde gerçekleştirilen DYNAMIC GUARD-II/2024 tatbikatına NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2’de görevli TCG YILDIRIM gemimiz tarafından katılım sağlanmaktadır.- 2-13 Eylül tarihleri arasında İtalya’da DYNAMIC MOVE-II tatbikatı icra edilmektedir.- 10-19 Eylül tarihleri arasında Almanya’da STEADFAST FOXTROT-24 tatbikatına katılım sağlanacaktır.Endonezya Deniz Kuvvetlerine ait DIPONEGORO korveti tarafından16 Ağustos-3 Eylül, Fransa Deniz Kuvvetlerine ait LANGUEDOC fırkateyni tarafından 31 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Mersin’e,Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait ORIKU gemisi tarafından 30 Ağustos-2 Eylül, ABD Donanmasına ait USS WASP amfibi gemisi tarafından 1-5 Eylül tarihleri arasında İzmir’e liman ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.04 Eylül’de Doğu Akdeniz’de; TCG GELİBOLU, TCG BAFRA ve TCG DOĞANAY gemilerimiz ile Fransa Deniz Kuvvetlerine ait LANGUEDOC gemisi tarafından geçiş ve 2 adet F-16 uçağımızın katılımıyla hava savunma eğitimleri icra edilmiştir.NATO’nun en donanımlı denizaltıdan personel kurtarma gemisi olan TCG ALEMDAR gemimiz, 08-20 Eylül tarihleri arasında Arendal/Norveç’te gerçekleştirilecek DYNAMIC MONARCH-2024 tatbikatı kapsamında 02-04 Eylül tarihleri arasında Plymouth/İngiltere’ye liman ziyareti gerçekleştirmiştir.Deniz Harp Okulu İleri Deniz Eğitimleri kapsamında, 4-6 Eylül tarihleri arasında Foça/İzmir’e liman ziyaretinde bulunan TCG İSKENDERUN tarafından 9-12 Eylül tarihleri arasında Gazimağusa/KKTC’ye, 15-17 Eylül tarihleri arasında ise Aksaz’a liman ziyaretleri yapılacaktır.- NATO Müttefik Hava Komutanlığınca Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri bünyesinde yürütülmekte olan Esnek Caydırıcılık Seçenekleri kapsamında, Romanya hava sahasında icra edilen Mukabil Hava Harekâtı eğitimlerine bugün (5 Eylül) 4 adet F-16 ve tanker uçağımız ile,- 3-5 Eylül tarihleri arasında Mısır’da düzenlenen Uluslararası Havacılık Fuarı’na 2 adet F-16 uçağımız ile katılım sağlanmaktadır.06-07 Eylül’de Zeltweg/Avusturya’da düzenlenecek “Airpower 2024” faaliyetine de 2 adet F-16 uçağımızın katılması planlanmaktadır.Yerli ve millî savunma sanayimizin yüksek teknoloji ürünleriyle donatılan Silahlı Kuvvetlerimizin imkân ve kabiliyetleri her geçen gün daha da artmaktadır.Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca, muhtelif miktarda OMTAS Kuleli Zırhlı Tanksavar Aracının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır.Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir.3 Eylül’de başlayan Millî Savunma Bakanlığına Sözleşmeli Bilişim Personeli Temini kapsamındaki başvurular 3 Ekim’e kadar devam edecektir.Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz;- Sınır ötesinden başlayarak hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasına,- Tüm terör örgütleriyle etkin ve kararlı bir şekilde mücadeleye,- Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasına,- Uluslararası güvenlik, barış ve istikrarın desteklenmesine,- Geniş ölçekli tatbikatların icrasından yerli ve millî savunma sanayimizin geliştirilmesine kadar üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye devam edecektir.