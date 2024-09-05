Mehmet Nuri Ersoy, tiyatro temsilcileriyle bir araya geldi: Sorunlarını dinledi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tiyatrolara desteği devam ediyor.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kültür ve sanat alanında gerçekleştirdiği yenilikleri ve desteklerini sürdürüyor.Bakan Mehmet Nuri Ersoy, özel tiyatro temsilcileriyle Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.Toplantıda tiyatro temsilcilerinin sorunlarını dinleyen Ersoy, tiyatrolara yönelik atılacak adımların hep birlikte istişare edildiğini söyledi.Bakan Mehmet Nuri Ersoy görüşmeyi şu sözlerle duyurdu:Özel tiyatrolarımızın kıymetli temsilcileriyle AKM İstanbul'da bir araya geldik.Tiyatrolarımıza yönelik atacağımız adımlar ile özel tiyatrolarımıza desteklerimize ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik.Görüşmeye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da katıldı.