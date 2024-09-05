Donald Trump 'açıklayacağım' diyerek duyurdu: Şoke eden UFO görüntüleri açıklaması
ABD Başkan adayı Donald Trump çok dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Donald Trump seçimlerin sonucunda tekrar başkan olmasıyla birlikte UFO'lara ait yeni görüntülerini açıklayacağını duyurdu. Öte yandan Trump, Jeffrey Epstein ile ilgili daha fazla belgeyi açıklama isteğinde olduğunu belirtti.
Donald Trump, Amerikalı podcast yayıncısı Lex Fridman ile yaptığı bir saatlik röportajda ilginç vaatlerde bulundu. Fridman, 'Pentagon birkaç UFO videosu yayımladı, savaş pilotlarından anekdotlar var. İnsanlar daha fazla görüntünün yayımlanmasını istiyor. Siz Pentagon'u bu konuda teşvik eder misiniz?' sorusunu yöneltti.
UFO AÇIKLAMASI
Trump ise hızla cevap vererek, 'Evet, kesinlikle yaparım. Bunu yapmak zorundayım. Bunu çok isterim' dedi. Bu, Trump'ın UFO'lardan ilk kez bahsetmesi değil.
Daha önce Logan Paul ile yaptığı bir podcast yayınında, başka gezegenlerde yaşam olabileceğini belirtmiş, ancak bununla ilgili tam bir inanca sahip olmadığını ifade etmişti.
'KENNEDY KONUSUNDA DA BASKI ALTINDAYIM'
TRT Haber'de yer alan habere göre; UFO'ların dünyaya ulaşabilecek teknolojiye sahip olup olmadıkları sorulduğunda Trump, 'İnanan biri miyim? Hayır, bunu söyleyemem. Ancak ciddi insanlar bana, gökyüzünde çok tuhaf şeyler gördüklerini söylüyorlar' şeklinde konuştu.
Donald Trump 'açıklayacağım' diyerek duyurdu: Şoke eden UFO görüntüleri açıklaması
Trump, eski Başkan John F. Kennedy'nin 1963'teki suikastı ile ilgili belgeleri açıklama konusunda da baskı gördüğünü söyledi.
'Kennedy konusunda da baskı altındayım. Çok belge açıkladım, ancak bazı insanlar bana bu belgeleri tamamen açıklamam için yalvardı. Ama çok erken bir tarihte bunu yapacağım' dedi.
'EPSTEIN DOSYALARINI AÇIKLAYACAĞIM'
Ayrıca, cinsel suçlardan hüküm giymiş Jeffrey Epstein ile ilgili daha fazla belgeyi açıklama isteğinde olduğunu belirten Trump, 'Ben Epstein'ın adasına gitmedim, neyse ki. Ama birçok kişi gitti' dedi.
Donald Trump 'açıklayacağım' diyerek duyurdu: Şoke eden UFO görüntüleri açıklaması
Kennedy dosyalarının Epstein dosyalarından farklı olduğunu vurgulayan Trump, 'Kennedy olayı çok eski. Bazı insanlar için tehlikeli olabilir. Ancak Epstein ile ilgili belgeleri açıklamakta bir sakınca görmüyorum' ifadelerini kullandı.