Barış çıkarmasının 50. yılında devlet tam kadro KKTC'de! Türkiye Kıbrıs'ta 50 gemiyle gövde gösterisi yapacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılı vesilesiyle coşkulu bir kutlamaya ev sahipliği yapacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve kabine üyeleriyle KKTC'ye gidecek.CHP Genel Başkanı Özgür Özel de 174 Kıbrıs Gazisi, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda milletvekiliyle KKTC'de hazır bulunacak.Özel'in davetiyle, Kıbrıs Barış Harekatı'nda 'Ayşe tatile çıksın' parolasına ilham veren, dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in kızı Prof. Dr. Ayşe Güneş Ayata, dönemin Çalışma Bakanı Önder Sav da etkinliklere katılım gösterecek.SABAH'ın haberine göre; 20 Temmuz programı kapsamında Türkiye'nin ilk uçak gemisi TCG Anadolu'nun da aralarında bulunduğu 50 gemi geçit töreni gerçekleştirecek.Kıbrıs Türkünün kutlu gününde Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK gösterisiyle görsel şölen yaşanacak. Barış Harekatı'nın 50. yılına özel bando ve mehteran birliği konserleri, spor müsabakaları, konferans, seminer, sempozyum ve makale yarışmaları düzenlenecek.Türkiye'nin normalleşme sürecinde olduğu Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in de 20 Temmuz'da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) olması bekleniyor.Erdoğan ve Miçotakis'in aynı anda adada olması nedeniyle bu yıl 20 Temmuz günü dünya medyasının ilgisi Kıbrıs adasında olacak. Adanın kuzeyinin görkemli kutlamalara şahit olacağı gün, güneyde de yas havası olacağı değerlendiriliyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Miçotakis son olarak NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında ABD'nin başkenti Washington'da görüştü.Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı'na özel kutlama törenlerine katılacak olan Başkan Erdoğan, Kıbrıs'a gitti. Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı.