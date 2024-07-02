Acil koduyla harekete geçtiler! İsrail medyası Netanyahu’nun planını yazdı: Başbakan geri adım attı!

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana şiddetli saldırı düzenlediği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Gazze-Avrupa Hastanesi çalışanları, İsrail'in hastanenin bulunduğu bölgenin boşaltılması yönündeki uyarısının ardından hasta, yaralı ve cihazların tahliyesine başladı.Bölgedeki sağlık kaynakları, Gazze Şeridi'nde faaliyetteki az sayıdaki sağlık merkezinden biri olan Gazze-Avrupa Hastanesi'nden tahliye edilen hasta ve yaralıların kent merkezindeki Nasır Hastanesi'ne nakledildiğini ifade etti. Kaynaklar, hastanenin veya çevresinin bombalanması durumunda zarar görecekleri endişesiyle ekiplerin 'hastanedeki tıbbi alet ve cihazları da tahliye etmeye başladığını' bildirdi.İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, dün X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Filistinlilerden Han Yunus kentinin doğusundaki bölgeleri 'güvenlikleri için' acilen boşaltmalarını istemişti. Kentin doğusundaki Filistinliler, İsrail ordusunun çağrısından saatler sonra El-Mevasi bölgesine doğru göç etmek zorunda kalmıştı.Refah'ın batısında bulunan ve yerleşim yeri olmayan El-Mevasi'de büyük ölçüde açık araziler bulunuyor. Altyapı, kanalizasyon ağları, elektrik hatları, iletişim ağları ve internetten de yoksun olan bölgede, yerinden edilmiş Filistinliler, oldukça zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor. Evlerini terk edip bu bölgeye sığınanlar, su, gıda, temizlik ve sağlık hizmetleri konusunda büyük yoksunluk yaşıyor.Bölgedeki hareketlilik sürerken İsrail medyasında Netanyahu'nun yeni tutumuna yönelik çeşitli iddialar yer aldı. The Times of Israel gazetesinin haberine göre Netanyahu, işgal sonrasında Filistin'e yönelik 'kararında' değişiklik yaptı. İsrailli gazete, işgal sonrasında Gazze'nin yönetimine hiçbir şekilde Filistin Yönetimi'ni dahil etmemesi yönünde talimat veren Netanyahu'nun bu konuda geri adım attığını iddia etti.