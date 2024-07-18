Altın güne nasıl başladı İşte detaylar...

Altının onsu, uluslararası piyasalarda akşam saatlerinde 2 bin 465 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,5 artarak 2 milyon 642 bin 100 liraya çıktı.Serbest piyasada gram altın 2 bin 626 TL'den, çeyrek altın ise 4 bin 355 TL seviyesinden işlem görüyor.ALTIN FİYATLARI REKOR KIRDIAltın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 18 Temmuz 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 2.625,68Satış 2.626,13Alış 4.276,00Satış 4.355,00Alış 8.578,00Satış 8.702,00Alış 17.129,00Satış 17.350,00Alış 2.467,54Satış 2.467,87